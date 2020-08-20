兩名校男女生性交片流出　警網罪科跟進

近日網上討論區瘋傳名校學生性交片段，片段顯示兩名男女主角，均身穿本港兩間傳統名校的校服，並做出性交、唱歌及自慰的動作。有網民更將兩人背景起底，並在網上公開兩人的社交相片。警方今日（20日）接報後，轉交網罪科跟進。

警察公共關係科表示，警方已接獲相關報案，指懷疑有人於網上發布涉及兒童的不當短片和相片。警方正了解事件。根據香港法例第579章《防止兒童色情物品條例》第3條，任何人印刷、製作或發布兒童色情物品，一經定罪，最高可處罰款200萬港元及監禁8年；而任何人管有兒童色情物品，一經定罪，最高可處罰款100萬港元及監禁5年。

根據香港法例第390章《淫褻及不雅物品管制條例》第21條，任何人發布淫褻物品，一經定罪，最高可處罰款100萬港元及監禁3年；又或根據相關條例第22條的「向青少年發布不雅物品」，一經定罪，最高可處罰款40萬港元及監禁一年。 另外，根據現行法例，任何男子如與一名年齡在十六歲以下的女童非法性交，即屬違法，一經定罪，可處監禁5年。

警方提醒市民，互聯網的世界不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行的法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。警方提醒市民切勿以身試法。