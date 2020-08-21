新創建32億港元出售城巴及新巴母企　員工薪酬福利不變

新創建集團公布，出售新巴及城巴母企新創建交通服務有限公司全部已發行股本，代價為32億港元。買方為Templewater Bravo Holdings Limited、漢思能源及Ascendal Group Limited的合營企業，分別持有約90.8%、8.6%及0.6%權益。交易完成後，新巴及城巴現有營運模式將維持不變，員工現有薪酬待遇、僱傭條款及福利保持不變，以達致「保就業，保薪酬，保福利」的目標。

新創建交通服務主要於香港從事提供公共巴士及旅遊相關服務，主要附屬公司包括城巴及新巴。城巴及新巴透過(其中包括)根據香港法例第230章公共巴士服務條例授出的公共巴士專營權於香港經營巴士服務。新巴及城巴共有逾5000名員工，營運約200條路線及擁有一支超過1700架巴士的車隊，每日服務約100萬人次。

Templewater Bravo將持有新巴及城巴超過90%權益，該公司是善水資本旗下管理及控制的投資公司，而善水資本是一間私募股權投資公司，由Investec Bank(天達銀行)與張堃合作成立。

於交易完成時，買方須向新創建支付代價當中的24.9億港元。完成後，視乎專營巴士業務達成若干中期業務發展目標而定，買方將以分期付款方式分3期支付代價餘下部分的7.1億港元，即於完成日期的第3、第5及第6個周年分別支付3.55億港元、1.6億港元及1.95億港元。新巴及城巴董事會將會有所變動，當中新創建集團行政總裁馬紹祥及3位新巴及城巴現有管理層成員，包括董事總經理鍾澤文、人力資源及財務總監吳智光和工程總監李廣威將留任董事會。

目前經營環境雖因疫情而變得困難，但Templewater Bravo承諾將盡最大努力確保業務運作如常，並與管理團隊和員工繼續合作，以維持新巴及城巴的營運和推動業務增長。

新創建表示，出售事項符合集團為實現可持續長期發展、審慎的風險管理及整體持份者創造價值而優化業務組合的策略。出售事項所獲得的額外財務資源讓集團可憑藉其堅實基礎以把握今後的商機。

城巴職工會理事長許漢傑說，公司承諾員工現時的薪酬福利待遇及運作保持不變，管理層亦完全不變。他坦言員工對新公司了解不足，仍在觀察階段，暫未有太大反應，但預料裁員機會不大，因城巴人手本來不足。但他擔心新老闆或會希望把利潤最大化，而選擇削減員工資源，故工會稍後會要求與新老闆會面，希望繼續改善員工福利、工作程序及處理乘客投訴方面工作。

新世界第一巴士公司職工會理事長林錦標亦稱，同事對消息暫感樂觀，相信未來若有任何裁員動作，都能以和平方法解決。他期望新公司多與工會溝通，多到前線了解員工需要。

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