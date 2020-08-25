紐約大都會看守所內，天昏地喑，不見天日，窗戶密封，不透外邊空氣。每區層的九十多人每兩三天便可以有機會到天台舒展筋骨，曬太陽吸新鮮空氣一小時，但因為地方只有半個籃球場那麼大，每次只限十五人，都是要預先報名的，一般都是年輕非裔的兄弟們，結伴成群，老早把名額都佔去了。年紀較長的都沒機會參與，更欲避之則吉。因為天台沒廁所設備，去了那裏便一小時的呆在那裏，冬天冷時吃西北風，春天下雨時沒處躲，夏天烈陽下沒遮頭，青年玩籃球時碰撞了旁觀的人更是司空見慣。三十個月裏我只有一次有機會到天台去，是那名叫塞爾的中年白種人拉着我，孔武有力的為我開路，跟黑幫兄弟們說好了後，硬把我名字放在報名單上。

那時塞爾剛住進樓層來，他被抓的新聞鋪天蓋地，他是聞名全國的極右派「恐怖分子」，一般住客都不敢惹他，有的更拜他為英雄偶像！但塞爾很喜歡跟我說話，他是受過高等教育的知識分子，思路蠻有條理，新聞時事都有他的見地。

還記得他拉着我到天台去那天是二○一八年的深秋，我倆找了一個角落坐在地上，他又開始說起他的故事來，他滔滔不絕的在說，我只有聽着的份兒。幾分鐘過後他看我沒反應，沒興趣聽他吐苦水，便把話題一轉的說起美國政治陰謀論來。他看見我的眼睛亮了起來，便更展開論述「匿名者Q」的理念，及他心中的英雄好漢——班農。

二○一八年底，班農已離開了白宮，擔任一個新聞網站的總裁。因為他的保守極右政見被美國社會上一些團體認同追捧，再加上他擁有自己的發聲平台，當時在美國政壇上，他的言論都是極被關注的。那時候中美關係日趨緊張，特朗普也不斷的放風要大幅度的增加中國貨進口的關稅，我探着塞爾的口風，問他中美關係交惡內裏的因由，問他可了解背後的內幕。

塞爾略作思索，跟着便沉着臉，壓低聲調的說：「你知道嗎？去年大概這個時期的一個月前，你們中國共產黨在北京召開了大會。你們的主席在大會上發表了三個半小時的演講，勾畫了中國的全球霸權統治大計，而西方國家竟然沒有人注意到！這就是西方世界面臨的危機！」

塞爾這麼一說把我驚呆了。不是說美國人大多足不出國，不大關心世界大事的嗎？真想不到一個美國南方白人至上主義的追隨者會有這樣的見解！

他望着我那瞪得老大的眼睛繼續得意地說：「我也是從班農的網站報道中了解這些消息的。班農前年脫離白宮後，十一月出訪日本東京，出席第十二屆種族間和信仰間之領袖會議。你知道嗎？這個會議是美國國家民主基金和台灣民主基金財政支持的。聽說你們香港還派黃色雨傘的議員出席啊！」

他跟着說：「據班農的報道，習近平詳細的提出了雄心勃勃的願景，並坦然的告訴全世界說：『這就是我們要達到的目標，這就是我們要做的事，這就是我們將成為全球霸權大國的方式！』這可不僅僅是個暗示，是明明白白的對西方提出警告：中國的儒商主義的權威模式已經獲勝，壓倒了西方的猶太基督教自由民主市場資本家了！」

塞爾興奮的追着說：「班農還說，最令美國受不了的有三：一是『二○二五中國製造』（把美國人的工業製造業都搶走了）；二是『一帶一路倡議』（這不就是以中國為中心的國際外交新秩序嗎？）；三是5G科技（美國夢將失色於中國夢）！」

最後他還曖昧地自言自語的說：「也許你們亮劍早了些兒！如果你們能夠韜光養晦多三至五年的話……」

在離開天台的路上，我不斷的啃着他最後的一段話「亮劍早了些兒……」