天眼直擊鐵錘賊劫粉嶺珠寶店　擸走百萬元金器　

粉嶺發生珠寶店劫案。今早(25日)9時38分，和豐街43號一間珠寶店，被2名賊人闖入以牛肉刀及鐵錘扑爆飾櫃，掠走約100萬元金器後，登上門外一輛接應私家車逃去。警員接報到場調查，正設法追緝賊人歸案，案件交由大埔警區重案組跟進。

據有關「天眼」片段所見，事發於早上8時29分，兩名戴有鴨舌帽賊人乘坐由同黨駕駛的私家車到珠寶店外，一名賊人手持鐵錘，另一人持牛肉刀及尼龍袋落車，進入店內犯案。當時店內仍有客人光顧，但發現發生劫案，立即逃走。案發過程約1分25秒，賊人擸走4盤金器後，登上私家車逃去。而案發前一分鐘，有警車巡經金行外，不排除賊人曾經「踩線」。

翻查資料，本港過去不時有鐵錘幫作案，打劫珠寶店金行。7月22日，上水新豐街一間金行被刀錘雙賊行劫，扑爆多個飾櫃，劫走3盤總值約100萬港元的金器。

6月16日，4名賊人持鐵錘及棍，闖入天水圍T Town商場內一間珠寶店，在眾目睽睽下擸走一批約值110萬元的金飾後逃走。警方其後在廈村路一天橋底，發現一輛被焚毀的懷疑接應車輛。

此外，3月3日，亦有6名南亞匪，分別持刀、斧及鐵錘，乘七人車到元朗教育路一間珠寶金行，扑爆飾櫃伸手取走約30件、總值約90萬港元的首飾，犯案的6名南亞漢於4月初落網，包括兩名中學生。

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