陳彥霖家屬離開法庭遭滋擾　警方拘捕兩男女

15歲香港知專設計學院女學生陳彥霖，去年9月19日離開學校後被發現浮屍海面，死因庭昨日(24日)進行首日死因研訊，陳彥霖家屬離開法庭時受到滋擾，警方今日(25日)以涉嫌擾亂公眾秩序罪名，拘捕最少1男1女，包括人稱「Lunch哥」的反修例示威活躍參與者。

據悉，警方下午約2時許在西九龍裁判法院附近拘捕一名17歲姓李的中六男學生，以及另一名65歲姓賴女子，兩人現時被扣押在長沙灣警署。消息稱，被捕男學生於過去一年活躍參與多場「和你Lunch」的反修例示威活動，故被外界稱為「Lunch哥」。

陳彥霖的家屬，包括陳的母親及外公，昨日(24日)到西九龍裁判法院出席關於陳的死因研訊，他們離開法庭時被人滋擾，其中有人向他們舉中指。

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