稱碰到女人底褲不吉利　巴士司機要哎吔女口交轉運囚4年半

巴士司機藉詞碰到「女人底褲唔吉利」，要同居女友的女兒幫他射精轉運，替他口交。他早前在區院被判1項向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為，法官今天（25日）判刑時，指被告與女事主的年紀差距大，兩人關係有如父女，被告嚴重違反誠信，對X的猥褻侵犯程度嚴重，令X受重大傷害，加上被告沒有悔意，故判被告監禁4年半。

現年52歲男被告L.S.，被控於2015年9月至2017年7月期間，2度在筲箕灣一個劏房內對女童X作出嚴重猥褻行為，X當時是12至13歲。經審訊後，被判其中1項控罪成立。

控方指稱，X的父母於2008年離婚，X的母親於2012年起與被告拍拖，3人同住一個劏房單位。X有一次拿內褲去準備洗澡時，內褲意外跌在被告的身上，被告稱「女人底褲唔吉利」，要X幫他射精轉運，X之後疑多次替被告口交，直至X於前年向社工表示與異性相處感到害羞，想由女校轉讀男女校，以學習與異性相處，事件才被揭發。

法官稱讚X勇於揭發事件和做了正確的決定，並指X的自信心不應動搖和不應感羞恥。法官又指X的母親和家人應該給予她應有的支持及關懷，不要自私罔顧責任，並促請社會福利署幫助X重過新生活。

法官引述報告指，事件令X感困擾，也令她失眠、不安及發噩夢，當提及被告時，她會感驚慌及不安。X亦有自殘行為且有自殺念頭，患有創傷後遺症及有焦慮徵狀，需接受心理及藥物治療。

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