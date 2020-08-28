港人獲提名諾貝爾和平獎　王毅警告勿干涉中國內政

中國外長王毅周四（27日）到訪挪威奧斯陸，期間被問到有挪威國會議員提名「香港人」角逐諾貝爾和平獎，王毅警告外界不要干涉。

王毅表示，過去、現在及將來，中方都將堅拒任何人士，企圖利用諾貝爾和平獎去干預中國內部事務。當被問到如果諾貝爾和平獎頒給香港民主派社運人士，中方會有何反應，王毅稱中方會拒絕任何將諾貝爾和平獎變得政治化的企圖。

中國與挪威在2008年展開自由貿易談判，但隨着挪威諾貝爾委員會在2010年將和平獎頒給中國異見人士劉曉波之後，兩國關係惡化，直至2017年才恢復談判。王毅表示，隨着新冠肺炎疫情的影響，中國與挪威早日完成談判將對雙方經貿合作及全球供應鏈具有重要意義。

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