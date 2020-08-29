被中國海警拘捕的12名香港人蛇，目前在深圳鹽田區看守所扣留。

被中國海警拘捕、包括涉嫌違反港區國安法與壹傳媒黎智英同被捕的「香港故事」成員李宇軒在內的12名人蛇，目前扣留在深圳鹽田區看守所，個別被捕者的家屬已接獲香港當局通知。根據內地法律規定，疑犯在看守所被羁押的期限取决於案件辦理期限、大小、複雜程度有關，疑犯被刑事羈可長達數十日。保安局指警方已接獲有關通報，會了解他們的情況，並會盡快通知其家人，特區政府會按其家人意願提供適切的協助。

被捕者包括11男1女，年齡分別為16至30，當中有5人為學生，包括一名香港大學及香港公開大學學生。消息指他們乘坐由本港一個黑幫安排的快艇，由西貢布袋澳出發，打算偷渡潛逃台灣後申請政治庇護，惟在果洲群島對開內地水域被截獲，目前被扣留在深圳海警支隊調查。各人均有案在身或正被通緝，包括29歲的李宇軒，他涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全罪及洗黑錢罪，於本月10日被香港警方國安處拘捕，經扣查後獲批准保釋候查。

此外，被捕者中有3人是「屠龍小隊」成員，涉及去年華仁書院炸彈案，包括22歲香港公開大學3年級學生張俊富、20歲無業青年張銘裕及21歲IVE學生嚴文謙，3人涉串謀有意圖傷人罪等。至於去年灣仔駱克道汽油彈原材料案，30歲售貨員鄧棨然、17歲港鐵前技術見習生鄭子豪及17歲學生廖子文，則涉串謀意圖縱火及管有物品意圖損壞財產罪。

此外，29歲測量員李子賢涉去年金鐘暴動及襲警罪，18歲學生郭子麟涉去年暴動罪，年僅16歲學生黃臨福則涉企圖縱火罪。此外，29歲機械技工黃偉然涉嫌於今年1月上水村屋農田地的懷疑烈性炸藥案，被控一項製造爆炸品罪，獲保釋及不得離港，須遵守宵禁令。艇上唯一女子喬映瑜亦涉嫌與上水炸藥案有關，一直被警方通緝。

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