被傳在「8.31事件」中死亡　王茂俊8罪纏身　拍片證逃亡英國

被指在「8.31」事件中死亡或失蹤，王茂俊拍片稱已逃亡海外。(網上圖片)

「太子站8.31事件」發生一周年，網上流傳一名叫「韓寶生」的人士，被指當日在太子站失蹤或死亡。真名為王茂俊的「韓寶生」，今日(31日)凌晨在網上發布短片，稱自己被警方控告8宗罪，過去一年低調行事，現時已逃亡海外，並與家人朋友斷絕聯絡。據報，王茂俊正身處英國，尋求政治庇護。

王茂俊開設了一個名為「亡人」的Facebook專頁，他今日凌晨12許在專頁上傳一段約2分鐘的影片，交代其已逃亡海外。影片中，王身處室內，稱自己是過去一年被指在太子站失蹤的人士，網民稱其為「韓寶生」，由於要保護自己的真名及身邊的人，所以他一直保持使用「韓寶生」這個假名。

對於網民傳其被失蹤或死亡一事，王稱「人在江湖、身不由己」，又指警方已收集其DNA資料，若他出來澄清只會幫了警方做事。

王表示，他被警方控告8宗罪，包括暴動、刑事毀壞、參與非法集結、襲擊致造成身體傷害等罪名，由於面臨的刑期長，所以他在過去一年低調行事，配合警方每月到警署報到。他認為香港法治已死，自己亦會面臨不公、不實和不正的審訊，因此他已經離開香港，身處一個自由國度，並與在香港的家人朋友再無任何聯絡，兼與家人斷絕關係。據報，王於上月17日上庭前夕離港，現已逃亡英國，尋求政治庇護。

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