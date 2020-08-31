修例風波：8.31事件1周年　旺角有孕婦被推跌地上送院治理

反修例示威衝突再現街頭，今日(31日)為港鐵太子站「8.31」事件1周年，大批市民聚集於九龍太子及旺角一帶。消息指，截至晚上9時，警方暫拘捕12人，被捕人士涉及管有仿真火器、非法集結、公眾地方行為不檢及襲警罪名。

據悉，12名被捕人士中，9人涉非法集會，其中1人涉管有仿製火器、1人涉襲警，餘下1人涉公眾地方行為不檢。

晚上9時許，旺角情況漸趨混亂，有人企圖以雪糕筒堵路，期間警方一度向西洋菜南街向油麻地方向衝去，又以胡椒球槍指向大廈2樓。

現場消息指，當時警方懷疑有人從高處擲物。警員在西洋菜南街、花園街與山東街交界築起人鏈，並會向奶路臣街方向推進，期間聽到有人大叫「光復香港，時代革命」的口號；期間警方亦驅趕現場採訪記者，要求記者退後，不要接近警方防線。

晚上約10時，有警員在旺角亞皆老街截查市民時，混亂間疑撞到一名孕婦，其丈夫隨即指罵警員，引來其他警員增援，以圖制服該男子。惟有警員被指推跌該名孕婦，隨即引起示威者和市民指罵。

該名孕婦倒地後，神情痛楚，並受驚過度而飲泣，期間有人企圖上前協助，但警方擔心有人包圍，於是發射胡椒噴霧，期間不斷有人大聲呼叫「有大肚婆呀」；當包圍人士退後，有數名警員協助該名孕婦，並安排登上救護車送院。有區議員指，該名孕婦已被送往廣華醫院急症室接受治理。

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