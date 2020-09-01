林鄭：香港無三權分立　高度自治不等於全面自治

通識教科書經教育局專業諮詢服務後刪改「六四事件」及「三權分立」等內容，行政長官林鄭月娥今日(1日)出席行政會議前見記者時指「香港沒有三權分立」，行政、立法和司法機關互相合作各司其職，但需要經行政長官向中央負責。她強調，完全支持教育局局長楊潤雄的說法，認為高度自治不等於全面自治，亦支持教科書修訂，向學生清楚解釋香港憲制秩序。

她又稱，基本法列明本港是直轄於中央的一個特別行政區，需向中央及香港特別行政區負責，又指本港擁有的權是中央授權的。她續指，過去一段日子有人提出有關議題，可能有錯誤理解，亦或是有人刻意誤導，政府今日起會撥亂反正，會向社會說真話。

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