政Whats噏：疑銅芯口罩綁太緊　林鄭月娥索性除罩發言

特首林鄭月娥今早(1日)出席行政會議前見記者，呼籲市民積極參與全民檢測計劃，以共同對抗疫情。但林鄭月娥於發言期間，一度因為口罩太緊，而除下口罩發言，更指與記者有保持1.5米距離，應該無問題。

林鄭月娥配戴政府向全民派發的銅芯抗疫口罩出席記者會，過程中最少兩次用手調整口罩位置，而右耳亦未能正確穿戴口罩。到記者會開始約半小時後，她突然着攝記「唔好係咁影我」，並表示「可能個口罩緊得滯」及除下口罩。她一度嘗試戴回口罩但不成功，其後向在旁職員詢問有沒有另一個替換，但擾攘一會兒後選擇直接除下口罩發言，更指與記者有保持1.5米距離。

林鄭月娥佩戴銅芯口罩並非首次「甩轆」，林鄭於6月同樣在行政會議前見記者時，要整理不斷下滑的口罩，更一度露出鼻子，她當時笑指：「今日個口罩麻麻哋，可能洗得多鬆咗。」

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