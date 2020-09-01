皇都戲院保育方案最快年底出爐　拱橋式屋頂及浮雕料可保留

屹立逾半個世紀，被評為一級歷史建築的皇都戲院早前獲土地審裁處批出強制拍賣令，意味跨越70載的戲院將正式告一段落。然而。發展商新世界早前表示會為戲院制訂保育方案，消息指方案最快會在今年12月公布，當中會保留皇都戲院的外貌，代表被譽為獨一無二的屋頂獨特「拱橋式」桁架設計將得以保存。

這座於1952年落成，陪伴北角街坊多年的皇都戲院，因戲院宣布結業，而剩下商場部分。發展商新世界近年積極收購商場內的業權，在2018年申請強制拍賣，於上星期終獲地審裁處審批，底價為47億港元，是歷來最高的強拍紀錄。不少保育團體密切關注這座一級歷史建築的去留，由於強拍程序最快為3個月，消息指保育方案會與在強拍程序完成後同時推出，意味最快會在今年年底有定案。據了解保育方案包括保留皇都戲院的外貌，特別是曾被國際保育組織DOCOMOMO譽為是世上獨一無二、屋頂獨特的「拱橋式」桁架設計，又指戲院不會拆卸，或有機會活化成表演場地。

關注事件的保育團體「活現香港」共同創辦人與行政總裁陳智遠認為，戲院具標誌性的建築是值得保留，如入口上方大型「蟬迷董卓」浮雕、屋頂與內部結構，雖然內部結構曾有改動。他指最希望是可以保留戲院觀眾席的部份，又希望方案在保留建築精髓的同時，可以為建築物賦予新的現代意義，藉以發掘一套自負盈虧的模式。他指一直與發展商方面接觸，對方態度正面。

「活現香港」曾舉辦保育皇都活化方案設計比賽，希望擴寬市民對保育建築物用途的可能性，其中有建築師提出可把戲院改為融合靜觀中心及音樂表演場地、室內運動場、真人圖書館和長者社區等。

新世界發展發言人表示，歡迎土地審裁處批出強制拍賣令，正就如何保存前皇都戲院，與持份者及社區人士緊密溝通，又特別邀請了前古諮會成員何培斌、香港流行文化學者吳俊雄、前香港歷史博物館總館長丁新豹教授等擔任徵集北角文化歷史社區活動的顧問。另外，集團將來亦會繼續邀請學校、團體及公眾人士參與各類社區活動。

根據古物諮詢委員會的定義，一級歷史建築為具特別重要價值而可能的話須盡一切努力予以保存的建築物。截至今年6月11日，全港有172個項目獲評為一級歷史建築，包括元朗錦田吉慶圍神廳、上環荷李活道文武廟、中環和平紀念碑等。

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