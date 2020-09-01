袋4200萬元補貼仍減員工薪　工會斥富豪集團剝削

補貼僱主支薪的保就業計劃屢被批評未能惠及僱員，不少打工仔仍被要求放無薪假或裁員。有讀者向東網表示，香港富豪集團在第一期計劃中，合共獲批逾4200萬港元補貼額，惟近日再要求員工延續減薪20%及放無薪假，斥公司無良。有工會指，至少收到10名同事求助，指集團裁員後拒絕發放去年的第二期花紅，涉款估計達300萬港元，批評集團壓榨員工，行為可恥、為富不仁，工會要求發放員工應得的花紅，否則會循民事方向索償。富豪酒店則承認延續減薪決定。

任職富豪集團旗下酒店的李先生透露，公司自今年5月起要求所有員工減薪20%及放1個月無薪假，並表明9月會回復正常，惟近日再被要求延續相關安排5個月，包括再放1個月無薪假，李斥公司無良。

任職沙田麗豪酒店約4年的阿斌則指，今年5月拒絕減薪，其後即被公司以營運發展為由解僱，並不獲發去年第二期花紅，據其了解，部門至少有10多名員工落得同樣下場。他續指，公司近月以較低薪金聘請員工，以「換血」手段避免違反保就業計劃不得裁員的規定。

酒店及餐飲從業員協會總幹事梁靜雯估計，集團自去年底起遣散近600員工，以每人第二期花紅可獲約5000港元作推算，剝削花紅總額高達300萬港元。她又指，集團曾於今年5月要求酒店員工以75折出糧，為期5個月，及至9月再要求員工8折出糧，部分拒絕簽署新合約的員工則會被解僱，批評此舉剝削員工權益。

工聯會權益委員會副主任鄧家彪指，花紅雖屬酌情性質，但對業界而言，花紅屬恒常、每年均發放的薪金，加上富豪酒店花紅單列明會發放花紅予未有請辭的員工，相信即使「上法庭都有得打」。

富豪國際酒店集團表示，香港酒店業自去年下旬面對各種挑戰，加上第三波疫情，經營環境變得更加困難，在考慮和平衡各項因素後，決定延續減薪的安排，盡量減低對各方面的影響。

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