去年理大衝突逾百人拒保　警再拘25人控非法集結

去年11月18日早上8時許，過百人到尖東科學館廣場一帶集結，他們聲稱聲援被困香港理工大學裏的示威者，警方到場與他們對侍。期間，警方作出勸喻但無果，最終採取拘捕行動，拘捕135人，其中只有6人接受警方擔保，其餘129人拒絕保釋保候查。

警方經搜證及進一步調查後，於今日(2日)早上重新拘捕25人，當中1人為教師，15人為學生，8人未成年，其餘人士分別任職文員、侍應等，連同兩名一直接受警方擔保人士，一共19男8女(16至37歲)已被落案控告一項「非法集結」，其中一人藏有雷射筆而被加控一項「藏有攻擊性武器」，案件將於下周三(9日)下午在九龍城裁判法院提堂，其後將會轉至區域法院審訊。

警方表示，今日行動中未能拘捕部分人士，不排除他們已潛逃外地，目前已處理部分人士的搜證，由於牽涉人數眾多，需要時間搜集及核實證據，且要與律政司商討，當掌握足夠證據後，警方會立即採取行動，將涉案人士緝拿歸案。

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