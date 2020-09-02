男生腳踢警員判感化　律政司指判刑過輕提覆核

18歲男學生龔逸勤早前於裁判法院承認，在去年11月11日「三罷」期間襲警，在將軍澳「起飛腳」踢向一名警長，今年6月被判接受1年感化。律政司認為判刑過輕，向高院上訴庭申請刑期覆核。案件今（2日）早提訊，高院首席法官潘兆初決定，將這宗覆核案排期至今年10月23日審理。

今天龔的代表大律師表示，龔於上星期二（8月25日）提出法律援助申請，法援署昨日表示需要6星期時間決定是否受理，大律師因此請求將案押後6星期再訊。

不過潘法官就表示，律政司提出覆核申請後，法庭早於7月下旬已去信龔，提醒他如需要法援應盡早申請，但他在拖延一個月後，才於上星期提出申請，其做法並不合理，故拒絕他的押後申請。

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