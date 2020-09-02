美籍銀行家涉襲路人休班警　申披露警隊武力指引被拒

去年12月港鐵銅鑼灣站發生懷疑跳閘事件，一名休班警員和一名市民想追截嫌疑人時，與一名美國籍的銀行家糾纏。該名銀行家被控普通襲擊及襲警兩罪，他質疑涉案警員使用過分武力，遂申請要求控方披露警方使用武力及警棍的內部指引。案件今（2日）在東區法院再訊時，裁判官以警方內部指引與本案無關，以及有公眾利益豁免權為由，裁定控方毋須披露相關資料。

35歲被告Bickett Samuel Phillip，報稱銀行家和居於半山。控罪指，被告於去年12月7日，在港鐵銅鑼灣站近F出口梯間，襲擊男子盧子強，以及於同日同地襲擊執行職務的警員，即編號430的男警。

裁判官指，警方內部指引與本案不相關，因該指引沒有法律效力，涉案警員是否違反警方的武力使用指引，不是刑事法庭的責任，會交由紀律聆訊處理。即使警員不依指引行事，並不等於他是過份武力，法庭會再作裁決。

裁判官又指，基於公眾利益豁免權，控方毋須披露警方內部指引。就算辯方獲取相取指引，亦不能在審訊的盤問中使用，故裁定毋須披露。

辯方之後要求暫時毋須被告答辯，讓辯方有時間向被告提供法律意見。法庭遂將案押後至9月18日再訊，並准被告繼續保釋。

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