你要知：後生仔女離奇長白髮？　4大位置反映不同健康警號

現今不少「外貌協會」都以樣貌行先，但很多年輕人都長出白頭髮，對儀容有一定影響。有人指「早生白髮」因為遺傳，亦與壓力有關，到底為何後生仔女會出白頭髮？原來不同位置生白髮，代表身體的健康警號，想知點改善，等註冊中醫師彭明慧話你知！

頭髮物質由肝腎負責供養血液給頭髮，但當年紀漸大，腎氣不足，頭髮得不到滋養便容易出現白髮。故理論上年輕人不會太早長白髮，大多若是遺傳因素，又或是夜瞓、傷神、精神壓力大，便會加速白髮形成。

彭指，如屬先天性會較為難處理，同時要視乎是否體質衰退，肝氣不足出現白髮，還是因為疾病或病症，「如果病症得到改善或紓緩治療，白髮係有機會變黑，但如果因為衰老令毛囊色素不足，就比較棘手。」

至於白髮出現不同位置，同時亦代表身體出現毛病。前額白髮代表脾胃欠佳，會經常感到胸悶，進食飽滯，大便會泄瀉；如白頭髮在頭頂，以至枕骨位，通常因為腎氣不佳，「腎氣唔好嘅人有機會容易腰膝痠軟、健忘，瞓得唔好。」至於在兩鬢出現白頭髮，代表肝氣不佳，不時感到鬱結、精神壓力大，「呢類人容易動怒，精神暴躁，就算瞓到覺，睡眠質素都較淺。」而滿頭白髮的人則屬多愁善感，對很多事情感到焦慮，「憂思傷脾，有機會食欲不振，又或者覺得身體翳悶或重贅。」

有指多吃黑色食物能減少白髮，彭直言原則性是正確，由於頭髮是由腎供養，而黑色食物在中醫五色學而言是歸腎經，「即是本身黑色食物，入腎可以養髮，但亦有指肝腎同源，除補腎同一時間都養肝。」另外睡眠質素及時間也很重要，晚上11時至1時是膽經，凌晨1時至3時是肝經，肝膽是新陳代謝去造血，若肝腎得不到足夠營養及休息，功能就會較差，會影響造血功能，頭髮出現黑色色素。

除了令頭髮變黑，頭髮健康同樣重要，彭指「千過梳頭頭不白」，每天勤梳頭可促進頭皮血液循環，惟梳頭對於梳的選擇也很重要，「一般嚟講可以考慮用木梳，或者用豬鬃毛造嘅梳，因為對頭皮刺激減到最低，但都有效令頭皮血液循環較好。」

而坊間有很多洗頭水可能含有添加劑，彭分享用簡單中藥自製洗頭水的方法，「最好用熟的首烏，有助補肝腎，亦可用其他補腎的選材，例如菟絲子、杞子、旱蓮草及女貞子，對頭髮養血效果很好。可再配合菊花，菊花疏風清熱，可避免頭髮毛孔因頭油較多，阻礙頭髮生長。」