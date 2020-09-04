黎智英刑恐記者案獲放生　法律界斥判決離譜不穩妥促上訴

壹傳媒黎智英涉恐嚇東方報業集團記者案昨(3日)被判罪名不成立，有議員和法律界人士今日(4日)指對裁決感到詫異和憤怒，炮轟判決不公正，質疑法官處理證人供詞主觀，以及黎背後是否有勢力作其「保護傘」，促請律政司務必就案件上訴，以正視聽。

對於黎再被放生，本身是執業大律師的議員梁美芬大斥判决好離譜和不公平，又指裁決發放錯誤訊息，縱容傳媒老闆持强凌弱，踐踏新聞採訪自由和侮辱記者。梁認為，案件初時表證成立，應有定罪空間，律政司應積極研究判决當中是否有誤，提出翻案。

至於身兼香港中小型律師行協會創會會長的執業律師陳曼琪，亦同樣認為律政司有責任研究判詞，考慮上訴的可能性。陳解釋，本案裁判官認為事主案發後有笑容或事主受驚症狀不立即出現，裁定事主不誠實不可依賴。然而，裁判官在已裁定表面證據成立後，被告又不出庭作供情況下，裁判官反指被告說法與證據相符，此事實裁定未必合理穩妥。

議員陸頌雄對判決亦感到「非常憤怒」，因黎公然恐嚇記者一事有相有片證據確鑿，加上早前亦被指表證成立，最終仍被裁定為罪名不成立，陸對此大斥無理，認為律政司一定要就案件提出上訴，以公正的態度處理案件。陸質疑，黎背後不但擁有傳媒集團發功，大放輿論助其脫罪，亦可能有外國勢力撐腰，讓黎有保護傘免受刑事責任。

陸又指，據知涉事記者被黎指嚇後「真係好驚」，不但時常害怕「有人搞佢」，又感到非常焦慮和不安，情緒受到嚴重困擾，故認為裁判極不合理。

被問到法官不相信涉事記者真正受驚而判斷其為不信任證人時，陸狠批該法官相當武斷和主觀，並暗諷「難道個法官識讀心術？」又直指作為專業記者在工作時，即使感到害怕，也不便表現出來。陸又反問，若受害人沒有表現出驚恐便不屬恐嚇，「咁以後係咪唔使告刑恐？」

至於議員麥美娟則指，市民一直非常尊重本港的司法制度和法庭裁決，希望可以藉此為社會討回公道，惟今次在人證物證俱全的情況下仍放生黎，有關判決令人質疑判案標準及其考量因素，麥促請法庭要秉持公平公正，令市民對整個司法制度重拾信心。