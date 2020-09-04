沙田石門4萬骨灰龕位2023年落成　今起公開招標

立法會財委會7月通過在沙田石門安興里興建骨灰安置所、紀念花園設施及相關工程的撥款，總額涉及約8.6億港元。建築署今日(4日)起就有關工程進行公開招標，工程建築樓面面積約為9220平方米，包括興建一座三層高的骨灰安置所大樓，明年1月開始動工，預計於2023年7月完工。

標書中列明，合約工程包括興建一座三層高的骨灰安置所大樓包含筏式地基工程和屋宇裝備工程；一個設有廣闊草坪、紀念碑牆和電子屏幕的紀念花園；為現有安興里進行道路修改工程包括重置工地外圍的迴旋處；以及相關的土力、地盤平整、渠務和外部工程。

合約工程預計於2021年1月開始，並預計於2023年7月完工。有關工程今日起公開招標，截標時間為下月16日中午12時。

根據食物及衞生局遞交立法會的資料顯示，擬建的沙田石門安興里骨灰安置所將提供約4萬個龕位，因應區議會意見，骨灰安置所將完全禁止燃燒冥鏹。而有關工程亦會利用選址的天然地形，通過園林和建築設計，使骨灰安置所的外觀與周遭環境及景物融合，並以植物及樹木作屏障，盡量減低骨灰安置所可能引致的視覺及心理影響。