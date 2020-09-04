逾9成受訪青年指樓價高難置業　難組織家庭

本港租金樓價持續高企，青年覓安樂窩自立的機會難更難，有機構進行「青年租置房屋困難問卷調查」，顯示有近30%青年因為想結婚而考慮自置或租住物業，惟分別有97.8%及99%認為租樓及買樓困難，難以組織家庭。有職場新鮮人直呼樓價太高，剛畢業已不敢想像未來。

關注學童發展權利聯席在今年8月以網上問卷的形式，訪問225名15至35歲青年，了解青年對於租置房屋的意向及困難。調查顯示，約85%表示目前與父母/直系親屬同住，51.1%表示每月收入在1.5萬港元以下。近85%受訪者表示想有私人空間，65%表示希望過獨立生活，亦有近30%指因爲結婚而考慮自置/租住物業。惟97.8%指租金過高導致租住房屋困難，78.7%認為政府對租金升幅無監管，近99%認為樓價過高。

至於理想居住房屋方面，近77%選擇自置物業，租住物業則約23%。選擇租住物業的青年之中，95%指每月可負擔租金上限低於1.5萬元，超過75%人表示不想長期處於因供樓產生的債務狀態，超過70%表示難以支付買樓首期，亦有近五成人認爲租屋比供樓自由。

至於自置物業方面，有近70%表示自己可負擔尺價上限為1.2萬元以下，僅15%表示可負擔樓價上限為450萬港元，約70%表示做業主較租客有安全感，超過50%表示因為想組織家庭。

23歲的余小姐(化名)月薪1.4萬港元，任職文職工作，一家5口居住東涌公屋，到九龍灣上班，每月將約一半薪金儲蓄，以備不時之需。渴望有私人空間的她表示曾考慮租屋，但強調不會買樓，「都唔知困難係因為冇錢定樓價太高」，坦言不敢想像未來。關學聯建議，政府應落實公屋建成量，並於公屋輪候設青年隊伍；推行租務管制，保障租客權利及監管租金升幅；妥善分配土地及供應，長遠穩定及降低樓價。