牛池灣瓊麗苑爆大鼠戊肝　居民：之前老鼠多到打交咁滯

新冠肺炎疫情未平，鼠疫接二連三發生，衞生署衞生防護中心昨(4日)公布，本港新增一名89歲女子感染大鼠戊型肝炎，全港累計出現11宗大鼠戊型肝炎個案！患者居於牛池灣瓊麗苑瓊泰閣。東網記者今早(5日)視察涉事屋苑環境，該處衞生情況尚可，未有發現老鼠蹤影。有居民直言對「雙疫夾擊」感到擔心。

居民高太表示，對該屋苑有居民染大鼠戊型肝炎感震驚，惟暫時沒有收到管理公司通知有關情況。她指，以往屋苑鼠患情況嚴重，老鼠「多到打交咁滯」，直至放養貓隻後情況才得以控制，最近兩三年已沒看到老鼠出沒。她又稱屋苑衞生情況不差，亦有因應新冠肺炎疫情加強消毒。

不少街市衞生惡劣，第三波疫情期間，爆發多宗個案的北河街和牛池灣街市，更需提早關門清潔。另一居民李先生透露，當區居民較常到牛池灣及大成街街市，擔心「雙疫夾擊」，又指至今仍未收到有居民感染大鼠戊型肝炎的通知。另外，他表示屋苑衞生情況良好，雖然有放置老鼠藥，但未曾見到有老鼠出沒，認為個案曝光後，管理公司的清潔工作會做得更好。