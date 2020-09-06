被羈留泰籍男染疫　青山灣入境事務中心暫停探訪

入境事務處（入境處）及懲教署發言人今日(6日)表示，昨日(5日）晚上接獲衞生防護中心通知，一名由壁屋監獄轉送青山灣入境事務中心（中心）的22歲男泰籍被羈留人士確診2019冠狀病毒病。

因應2019冠狀病毒病的疫情，現時所有新進入中心的被羈留人士，均須接受2019冠狀病毒病測試。9月4日，該名於壁屋監獄服刑完畢的在囚人士被送往中心等候遣返。他在接受測試後，於昨日晚上獲通知確診2019冠狀病毒病，已即時送往醫院接受治療。

該名人士於7月31日被法庭判處入獄8周，懲教署按既定機制安排他在荔枝角收押所接受隔離觀察，其間他一直有進行體溫探測，體溫正常，並無任何病徵。

8月22日，該名人士被轉送到壁屋監獄繼續服刑。壁屋監獄內設有一幢洗衣大樓，負責清洗醫院管理局轄下醫院的污衣，當中包括病人使用過的衣服、床單被袋等。該名人士被安排於處理及清洗污衣的工場工作。署方定期邀請醫院管理局人員到場視察及根據其意見，更新工作指引，為所有於洗衣大樓工作的在囚人士提供適當的個人防護裝備。自2019冠狀病毒病疫情爆發初期，署方再加強整個洗衣工場感染防控措施，保護在大樓工作人員的安全。

在壁屋監獄曾與他有密切接觸的在囚人士目前沒有出現病徵。懲教署已與衞生防護中心及醫院管理局聯絡，安排有密切接觸的人員及在囚人士進行病毒測試，並安排洗衣大樓停工，進行徹底清潔消毒。

入境處會積極配合衞生防護中心的檢疫措施，並安排中心內所有被羈留人士及入境處人員進行病毒測試。中心亦即時暫停所有探訪，直至另行通知。同時，入境處亦已安排全面清潔及消毒。