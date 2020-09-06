被羈留泰籍男染疫 青山灣入境事務中心暫停探訪
2020年09月06日 02:12
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一名由壁屋監獄轉送青山灣入境事務中心的被羈留泰籍男確診新冠肺炎。
入境事務處（入境處）及懲教署發言人今日(6日)表示，昨日(5日）晚上接獲衞生防護中心通知，一名由壁屋監獄轉送青山灣入境事務中心（中心）的22歲男泰籍被羈留人士確診2019冠狀病毒病。
因應2019冠狀病毒病的疫情，現時所有新進入中心的被羈留人士，均須接受2019冠狀病毒病測試。9月4日，該名於壁屋監獄服刑完畢的在囚人士被送往中心等候遣返。他在接受測試後，於昨日晚上獲通知確診2019冠狀病毒病，已即時送往醫院接受治療。
該名人士於7月31日被法庭判處入獄8周，懲教署按既定機制安排他在荔枝角收押所接受隔離觀察，其間他一直有進行體溫探測，體溫正常，並無任何病徵。
8月22日，該名人士被轉送到壁屋監獄繼續服刑。壁屋監獄內設有一幢洗衣大樓，負責清洗醫院管理局轄下醫院的污衣，當中包括病人使用過的衣服、床單被袋等。該名人士被安排於處理及清洗污衣的工場工作。署方定期邀請醫院管理局人員到場視察及根據其意見，更新工作指引，為所有於洗衣大樓工作的在囚人士提供適當的個人防護裝備。自2019冠狀病毒病疫情爆發初期，署方再加強整個洗衣工場感染防控措施，保護在大樓工作人員的安全。
在壁屋監獄曾與他有密切接觸的在囚人士目前沒有出現病徵。懲教署已與衞生防護中心及醫院管理局聯絡，安排有密切接觸的人員及在囚人士進行病毒測試，並安排洗衣大樓停工，進行徹底清潔消毒。
入境處會積極配合衞生防護中心的檢疫措施，並安排中心內所有被羈留人士及入境處人員進行病毒測試。中心亦即時暫停所有探訪，直至另行通知。同時，入境處亦已安排全面清潔及消毒。
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