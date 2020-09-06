網民今午發起九龍大遊行 警拘捕33人 一女子涉違港區國安法

受新冠肺炎疫情影響，港府將原定今日(6日)舉行的立法會選舉押後一年，有網民趁機發起九龍區大遊行，油尖旺區一帶再現反修例示威人潮，有示威者在街上高叫「港獨」口號，亦有數名青年在旺角港鐵站附近被警方票控違反禁聚令。警方帶走社民連多人，包括前主席梁國雄（長毛），主席黃浩銘，以及民陣副召集人陳皓桓，暫未知以何罪名拘捕。截至下午3時半，警方在油麻地區內約30人涉嫌非法集結被捕；另外有兩名男子分別涉嫌干犯公眾地方行為不檢及管有第1部毒藥罪；一名女子涉嫌播放含有宣傳香港獨立的口號，違反《港區國安法》、襲警及阻礙警務人員執行職務。警方於西洋菜南街開胡椒球槍驅散。

前香港眾志秘書長黃之鋒下午近2時半現身佐敦道逸東酒店，他稱自己一個人到場，被問到是否參與遊行，他表示要視乎情況，又指遊行中所指的四大需求十分重要，要求重啟選舉。對於人民力量成員譚得志(快必)被捕一事，黃指事件對港人是個訊息，今日被捕的是「快必」，他日可以是任何一個市民。

下午2時許，彌敦道近北海街有人叫香港獨立、五大訴求、缺一不可等口號。另外，有乘坐電動輪椅的男子被警方在油麻地附近截查，他在輪椅上插上寫有「我要真普選」字眼的旗幟，另被搜出兩件印有孫中山肖像，以及寫有「革命」、「天下為公」等字眼的物品，其後獲警方放行。油麻地附近亦有市民在街頭舉起紙牌，質疑港府為何可以安排市民到多區接受全民檢測，卻將立法會選舉押後。

1620 警方表示，自下午起，油麻地一帶有大量人羣集結及叫囂，涉嫌進行未經批准集結及受禁羣組聚集，違反《公安條例》及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》。警方曾先後向眾人發出多次警告，要求他們停止違法行為，但部分人拒絕聽從警方指示並繼續集結。警方在相關地區加強巡邏及採取執法行動，截至下午3時半，油麻地區內約30人涉嫌非法集結被捕；另外有兩名男子分別涉嫌干犯公眾地方行為不檢及管有第1部毒藥罪；一名女子涉嫌播放含有宣傳香港獨立的口號，違反《港區國安法》、襲警及阻礙警務人員執行職務。

1600 警方在彌敦道近寧波街進行大規模截查，被截查人數逾20人，當中大部分為記者，亦有穿反光衣的救護員，警察公共關係科警員在場查核傳媒的記者證。另外，旺角朗豪坊商場內，超過100人分散在商場內各層叫口號及唱歌。

1540 警方在油麻地果欄外截查多人，並在油麻地港鐵站C出口外舉藍旗警告。

1531 警方封彌敦道南行路線，只剩快線

1530 警方票控東區區議員曾健成、沙田區區議員岑子杰，以及社民連副秘書長陳寶瑩，亦在佐敦一帶違反禁聚令。東區區議員曾健成於彌敦道被警方截查，他手持寫有「還我選舉權」的標語。

1520 旺角朗豪坊有示威者叫「光復香港、時代革命」口號，警方舉藍旗警告。朗豪坊外有女子倒地。

1515 示威者轉入廟街，並沿上海街、佐敦道、吳松街一帶不斷繞圈遊走

1510 警方帶走社民連多人，包括前主席梁國雄（長毛），主席黃浩銘，以及民陣副召集人陳皓桓，暫未知以何罪名拘捕。

1508 警方在白加士街舉藍旗

1500 大批防暴警員在吳松街戒備

1454 社民連一行人沿彌敦道往旺角方向前進

1452位於吳松街行人路被封

1451 彌敦道永安一帶不停有人叫光復香港，時代革命

1449 警方在佐敦永安百貨外舉藍旗。

1445，社民連佐敦逸東酒店外示威，高呼「我要投票」及「以言入罪可恥」，警方到場指一行人違反禁聚令，可能會被票控。

1443 彌敦道近北海街永安百貨一帶，示威者叫高口號，警方用揚聲器要求人群不要聚集，要求叫口號的人離開。