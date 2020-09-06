駿洋邨檢疫單位使用率僅4.4%　團體促盡快歸還房委會

政府早前因應疫情徵用火炭駿洋邨作檢疫中心，其第4及第5座上月底終於陸續入伙。消息指，第1至第3座未必能如期歸還，有團體聯同一批準住戶今日(6日)舉行記者會，要求政府因應疫情緩和及其他檢疫中心相繼落成，於本月底起歸還駿洋邨全數單位予住戶。

公民力量成員李梓敬引用政府數據指，截至昨日(5日)上午9時，駿洋邨仍用作檢疫的1696個單位中，現僅75個仍在使用，比率僅4.4%。早前投入服務的竹篙灣檢疫中心第一期800個檢疫單位中，卻有197人使用，而當局亦將於本月底再額外提供700個單位。李認為，在其他檢疫中心有足夠空位的情況下，仍保留駿洋邨第1至3座的安排不合理，敦促當局應安排隔離人士分配至其他檢疫中心，並加派人手進行清潔及修繕工程。

近月仍在深水埗劏房居住的準住戶李女士指，最近因疫情被迫放無薪假，無法支付劏房昂貴的租金，一家4口目前只可轉至月租1300港元的屯門中轉屋居住。她兩名5歲及3歲的子女分別在沙田、長沙灣上學，擔心若復課後仍未能入住，便需由屯門跨區上學，對此感到無助。她又指疫情初時情況危急，可理解有迫切需求徵用駿洋邨，惟疫情已日趨緩和，希望當局盡快交樓，讓他們可人伙安居。

公屋聯會主席文裕明認為，當局應體恤準住戶，延長駿洋邨的免租期，以減輕他們在第三波疫情下的經濟負擔。火炭連線召集人劉德榮指， 早前有媒體報道駿洋邨外牆水喉及浴室有污水滲透，引發住戶擔憂有播疫風險，他促請當局派員清潔及修繕，以保障居民及環境衞生。