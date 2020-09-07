探射燈：扮試機違禁令　夾公仔店偷雞復業

部分場所勒令停業，但多區仍有不少夾仔公店疑違規開業，屬遊戲機中心的電子飛鏢中心亦重開。

疫情反覆，部分場所勒令停業，但多區仍有不少夾仔公店疑違規開業，有店主借「試機」為名讓人投幣玩耍；沙田有商場全場約20間舖開燈任玩；西灣河場內有人公然吸煙播疫。至於屬遊戲機中心的電子飛鏢中心，亦借日前運動中心重開為由開店，店內有人無戴口罩及違反禁聚令。法律界人士指，店主若無阻止市民投幣使用機器已有機會違反停業令，議員則呼籲店主自律。

沙田石門商場內約20間夾公仔店燈火通明，部分拉起膠帶，貼上「只供台主試機」的告示，但有人拉開膠帶夾足15分鐘才離去。商場內有經營者正打開公仔機，亦有人在試機，惟拉開膠帶進內仍暢通無阻，店內換幣機亦未有停機。西灣河有夾公仔店地舖日前亦如常營業，客人出入自如，在晚上高峰期有5人同場，更有人公然違例在室內吸食加熱煙，令擁擠的空間煙霧瀰漫，潛在播疫風險。

部分需領電子遊戲機中心牌照的電子飛鏢中心亦重開。「你買杯嘢飲就可以入去玩電子飛鏢㗎喇！」於旺角花園街的電子飛鏢中心，店員指運動場所都可以重開，飛鏢中心亦可跟隨。場內聚集近20人，1部電子飛鏢機最多有4人共用，部分人未戴口罩。此外，西洋菜南街及登打士街亦有電子飛鏢中心同樣照開，西洋菜南街的店舖以黑布遮蔽電子飛鏢機區域的出入口，5部機約有7、8人投幣。

執業大律師陸偉雄指，若有台主以試機作藉口實質偷雞經營，被執法人員「放蛇」捉到，有機會要負上法律責任。至於電子飛鏢中心借運動場所名義重開，惟該類處所應持電子遊戲機中心牌照，故仍需遵守停業令。議員柯創盛呼籲各經營者自律，切勿為一己私利罔顧市民健康而違反禁聚令及停業令，執法部門在有需要時要突擊巡查。

警方發言人指，除了進行巡查及執法工作，接獲投訴舉報亦會跟進調查，如發現違規定會採取適當執法行動。食物及衞生局發言人指，夾公仔機店屬於《公眾娛樂場所條例》下的公眾娛樂場所，須繼續關閉至9月10日。民政事務總署發言人指，電子飛鏢中心的運作可能符合《遊戲機中心條例》下遊戲機中心的定義，是否須申領牌照或申領其他牌照須視乎其實際經營模式而定。