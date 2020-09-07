黃崇厚匿名信事件爆2個版本　議員促司法機構到立會解畫

有關近日有匿名信揭發高等法院法官黃崇厚涉嫌於7月3日，在1個有全港裁判官出席的法律簡介會上，批評「藍絲」法官要小心言行的事件，近日在社會上引起公眾關注。雖然司法機構日前回應事件時強調，匿名信中指黃官所發表的談話內容並不屬實，惟今日（7日）有報道指出，經調查後證實，黃官當日在席間確有提醒裁判官不要加入渲染字句或表達個人政治立場和意見，與司法機構早前的回應不同。就此，一直有跟進事件的議員周浩鼎表示，既然事件出現2個版本，加上不少反修例示威案件的判刑亦遭質詢，促請司法機構到立法會司法及法律事務委員會交代，以釋除公眾憂慮和維護聲譽。而東網亦正向司法機構查詢。

據有關報道，引述有消息指黃官在講座上的確曾提醒裁判官在撰寫裁決或判刑內容時，須按照相關案情及法律分析，勿加入渲染字句或表達個人政治立場和意見。另外，消息又稱，黃官雖然未有直斥「藍絲」法官被「起底」是「唔抵可憐」，惟他曾表示有警員因怕被「起底」而向法庭申請隱名，裁判官應需視乎每宗案件的情況作決定，事實上，法官也會被起底。

對於司法機構涉嫌被踢爆「講大話」一事，周浩鼎表示，從公眾利益的角度出發，由於現在各執一詞，外人難以分辨誰是誰非，故最好由司法機構派代表到立法會相關事務委員會作詳細交代，這有助於全面解答提問和釋除公眾疑慮。

周又指近日多宗不同黑暴案件，判決令公眾質疑法院是否錯誤運用法律原則，或量刑過輕令公眾誤以為犯法無代價，司法機構可以藉此向公眾解說，以釋除公眾疑慮和維護司法機構的聲譽和公正中立的形象。