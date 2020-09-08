轉載評論誹謗內容隨時犯法　身處境外亦可被追討

網上言論並非「無王管」，早於十多年前已有討論區經營公司因會員發放涉及誹謗的貼文，被東方報業集團（下稱「東方」）控告並須賠償，個別留下回應的網民亦被揪出需要公開道歉，即使是跨國網絡公司亦同樣因屢勸不聽而需向東方賠償訟費。法律界人士提醒，網民若未經核實而轉載涉及誹謗的資料或報道，以至在涉誹謗的內容中加入個人評論，都有機會違法，呼籲在轉載前必須核實求真。

CNN有關東方報道刊出後，有網民即在網上討論區轉載並發表意見，部分甚至涉及誹謗言論，淪為西方勢力的「打手」。「人哋講啲咩就搬字過紙，冇做過核實就轉載係有機會跌入訴訟範圍！」執業大律師陸偉雄指，網上言論及新聞報道未必全部真確，市民在轉發前有責任去核實及查證資料，若相關資料被證實為誹謗內容，曾經轉載的市民，都有機會犯法。

陸又指，在本港司法管轄權內作出誹謗行為，被誹謗對象可透過民事訴訟提告，即使涉誹謗一方不在香港境內，受害人仍可在香港法庭入稟，不過就要得到法庭批准，將傳票寄到海外交到涉案人士或公司手上，才可要求對方來港應訊。

另一執業大律師龔靜儀亦提醒網民，由於討論區貼文被控告誹謗已有先例，若有人轉載一篇內容失實，涉及誹謗的報道，再在相關貼文中加入自己的評論，並與報道的評論方向一致，則有較大機會與相關文章發表人一同被控告誹謗。同時，作為討論區的網主或版主，亦有責任管理網民言論。她亦指市民在轉載資料時必須求真，若只轉載一篇失實報道，並以不認同其觀點為由加以批評，被告誹謗的機會則不大。

「市民唔好以為CNN講嘅（報道）就一定係真理，轉載時一定要去思考同埋Fact Check（事實求證）！」議員陳恒鑌直言，網上世界同樣受到法律規管，過往曾有討論區網民發表貼文涉及誹謗，遭起訴並判罰款的案例，顯示在網上轉載誹謗或不實的報道及資料，都有機會觸犯法例，市民必須小心網上言論，多求真避免惹官非。