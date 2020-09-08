本港過往發生槍擊案　「魔警」徐步高一案轟動全港

今日(8日)凌晨，一名男子駕車途經尖沙咀柯士甸道近龍堡國際賓館對開燈位時，被一名駕電單車的槍手伏擊受傷。而案發現場附近的廣東道行人隧道，曾發生過一宗轟動全港的「魔警」槍擊案。

該案發生於2006年3月17日凌晨，警員冼家強及曾國恒巡邏期間途經廣東道行人隧道，遭「魔警」、「雙面狂警」徐步高伏擊，雙方互開多槍，最終徐及曾相繼身亡，事件亦揭發2001年3月警員梁成恩於石圍角邨被人連開多槍射殺，以及同年12月荃灣麗城花園恒生銀行劫案中被槍殺的巴基斯坦籍護衞Khan Zafar Iqbal兩件案件均是徐步高所為。

翻查資料，本港過往曾發生真槍槍擊事件，太古城爭產槍擊案及啟晴邨槍擊案亦為哄動。

2018年6月26日太古城發生爭產槍殺案，造成2死2傷慘劇。一名女子涉嫌在鰂魚涌公園開槍謀殺阿姨和舅父，以及在該公園內意圖使另外一名舅父和阿姨身體受嚴重傷害。

另外，2018年3月15日清晨5時許，沙田廣林苑茂林閣19樓一名姓陳(29歲)男子，就賣樓問題與母親嘈交，並醉酒鬧事，沙田分區巡邏小隊一車5人接報到場，期間陳不停手舞足蹈及叫囂，2警上前將他按在地上，準備為陳扣上手銬時，陳趁機搶去其中1警員的佩槍連開2槍，警員被打中右手肘、右大腿及右小腿，另1警員則被流彈擦傷右膝，左手受傷，醉漢之後再將佩槍奪去並開多1槍，幸無傷及任何人。

2014年5月31日，啟晴邨樂晴樓10樓，一名50歲釋囚李德仁，疑看其姓廖鄰居不順眼，當晚跟蹤對方到大廈21樓，向廖連開3槍，1槍由背入，另2槍由胸前入，李行兇後回家，廖送院不治。警方翌日鎖定疑犯身份，封鎖10樓搜捕，期間李主動挑戰警方，持黑星手槍在10秒間向警方連開2槍，其後又爬出窗花危站壆邊，右手持槍指着自己太陽穴。雙方對峙約12小時，飛虎隊中午破門入屋，揭發槍手自轟身亡。

2014年9月15日，一名持雙程證廣西男子來港找工作，失敗後在粉嶺中心「咬手腕」自殺，他及後被警方送往北區醫院診治，期間他突然在醫院內發難及搶警槍，並先後射了6發子彈。1名警員在拚死護住槍袋期間，至少有2發子彈險奪其命。當時其中1彈由警員右手尾指射入，貫穿前臂由手肘射出，另1彈則射穿其腰間裝備袋，稍有偏差便擊中要害。涉案男子終被法庭判處監禁40個月。