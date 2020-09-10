東方日報A1：政府燒1.6億得個吉　全民檢測𦧲多三日

全民檢測計劃屢被批評不符成本效益，計劃展開九日間，僅得約一百四十二萬三千人接受採樣，不足全港人口的一成九。但港府昨公布，檢視檢測中心運作及市民需求後，決定將計劃再延長三日，至下周一結束，整個計劃為期十四日。按此推算，如只計及計劃所涉的人手開支，港府「埋單」或高達近一億六千萬元，以暫時只找出十九宗新確診個案計算，即平均每宗新個案成本最少八百萬元。有議員批評，全民檢測是「藥石亂投」，認為與其花費公帑作全民檢測，倒不如資助因疫情而水深火熱的市民。

截至昨晚八時，有約一百二十七萬三千人登記參與全民檢測，約一百四十二萬三千人次接受採樣；公務員事務局局長聶德權指，昨日半日期間，有約五萬二千人接受採樣，當中四成半人未有預先預約，比率較以往高；而截至前日，有二千三百五十三人重複檢測。他指，經檢視近日檢測服務經驗及市民需求等因素，決定將計劃延長三日，至下周一結束，但本周六起至下周一的三天，只會有五十七間檢測中心繼續運作，其餘中心會於周六開始停止運作。

政府亦擬容許更多市民未經預約下前往檢測中心接受採樣。聶指計劃首七日以網上預約方式處理，但其後看到社會上有部分群體，包括長者不懂網上預約，故決定調低網上預約名額，以處理未經預約市民，形容是「人性化」處理。食物及衞生局局長陳肇始則透露，目前有五百名內地支援隊人員在港參與實驗室工作，主要涉在西營盤中山紀念公園體育館的火眼實驗室輪班工作，相關人員在計劃結束後會返回內地。

被問到計劃整體開支，聶未有正面回應，僅稱由於計劃仍未完成，將於結束後公布。不過，按每間檢測中心有一隊「取樣隊」，每隊有一名領隊、七名副領隊及十名採樣員，時薪分別九百元、六百元及三百元起，每日工作十二小時；並根據首七日有一百四十一間檢測中心、其後四日有一百二十二間中心，以及最後三日有五十七間中心計算，整個計劃涉及的人手開支最少達一億五千九百多萬元，相關數目仍未計算離島區的特別採樣中心及內地檢測支援隊的飲食及住宿費用。以截至昨日透過全民檢測累計找出十九宗新確診個案計算，每找出一宗新個案的成本高達逾八百四十二萬元。

議員郭家麒批評，計劃成效一直存疑，相信即使延長三日，參與人數亦不足以切斷社區傳播鏈，但政府在疫情控制上把關不力，靠全民檢測找出確診者是「藥石亂投」，認為應針對性地對高危組別進行檢測，更指與其花費逾億元公帑作全民檢測，倒不如資助因疫情而水深火熱的市民。他相信，政府是因為希望可「湊夠數」才延長計劃，因全民檢測是以「國家隊」名義進行，如最終參與檢測的人數不足，會令內地支援隊蒙羞，未來數天可能會要求學生接受檢測才可復課，或公務員需進行檢測才可復工等手段「篤數」。

對於政府歡迎未有預約的市民到場檢測，郭形容做法是自打嘴巴，最初訂立網上預約制是為減少市民的聚集及逗留時間，現時容許市民自行前往排隊檢測的做法無疑會增加傳播風險。

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