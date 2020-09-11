政府下周一再派銅芯口罩　主要登記人將收短訊通知

創新及科技局宣布，政府由下周一(14日)起，向合資格的市民免費派發第2個成人尺碼的「銅芯抗疫口罩」。曾於5月6日至6月6日期間透過網上登記索取銅芯抗疫口罩的市民，如登記時已授權政府將登記資料用於派發其他口罩並獲香港郵政成功派遞第1個口罩，政府將向其派遞第2個口罩。

局方指，主要登記人將在郵件派遞前收到載有郵件編號的短訊通知，香港郵政會於短訊發出後3個工作天內，將口罩派遞到主要登記人提供的地址。登記地址如有獨立信箱並且尺寸足夠，郵差會將郵件放入信箱內，否則會上門派遞。如上門派遞時無人收件，香港郵政會向收件人發出領件通知卡，收件人或其代理人可於通知卡發出日期後第2個工作日起，攜同通知卡及卡上列明的身份證明文件，到指定郵政局領件。

第二輪郵政派遞完成後，仍未索取銅芯抗疫口罩的市民，可由下月初起親身或授權他人到指定地點索取，詳情及確實日期稍後公布。

銅芯抗疫口罩首輪派發時，多人質疑口罩的過濾功效，局方稱，已將口罩交予美國尼爾森實驗室再作測試，結果顯示就顆粒過濾效率（PFE）和細菌過濾效率（BFE）而言，口罩在清洗前、經40次和60次清洗後，質量依然符合相關國際標準，確認口罩足以用於社區日常生活防護。

公眾亦憂慮口罩內層或含有氧化銅，擔心有中毒風險。該局委託一間本港認可實驗室透過模擬呼吸裝置進行測試，顯示即使口罩在清洗前及經20、40和60次清洗後，均沒有釋出含銅物質。