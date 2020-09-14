Dr.東：年紀輕輕就有地中海或Ｍ字額　脾胃濕熱者高危

脫髮並非年長者「專利」，中醫指正常人一天脫50至80條頭髮，如一天脫逾100條便有脫髮問題。頭髮多寡與臟腑性能有關，部分體質人士容易有脫髮問題，例如肝氣鬱結者易有大面積脫髮，脾胃濕熱者易有「地中海」。要解決脫髮問題，中醫認為要調理臟腑，並養成良好的飲食及生活習慣。入秋及冬季時，天氣變化大，脫髮問題容易加劇，中醫建議要特別注意頭髮保養，例如避免使用太高溫的水洗頭，亦盡量隔天洗頭。

中醫角度認為，肝藏血，髮為血之餘，髮落，血本竭也。註冊中醫師楊碧華指出，臟腑性能與頭髮多寡有關，年輕人的血氣較旺盛，頭髮自然生長較濃密及有光澤，年老人易腎陰不足，頭髮會較白、乾枯及脆弱。不過，脫髮並非只發生在年老者身上，體質差的人亦易被脫髮問題纏身。

楊指脫髮多涉及四大症型，包括兩種虛症與實症。實症多為經絡不暢通者，第一種是肝氣鬱結，患者多有情緒抑鬱，如因工作、考試或家庭壓力大，影響肝氣疏泄，大多脫髮面積大，髮根較鬆、頭皮較乾，並易有頭皮屑，伴隨失眠、心情暴躁等。第二種為脾胃濕熱，患者多有不健康飲食習慣，經常進食煎炸、肥膩食物，或有飲酒習慣。濕熱食物影響脾胃功能，繼而阻塞頭皮毛孔，導致脫髮，這類患者頭髮連根脫落，易有「地中海」，或髮線後移，出現「Ｍ字額」的情況。患者的頭皮亦較油，同時有腸胃問題，例如口氣或便秘。

其次為虛症，第一種為肝腎不足，中醫指肝藏血、腎藏精，精血少便不能護養頭髮，患者多為長者與小朋友，患者頭髮較白、稀疏、軟身而不夠彈性，頭髮易折斷。第二種為心脾血虛，多愁善感者易令血氣難以升至頭部，導致頭髮變黃、較軟及容易脫落，患者大多為產後、月經後的婦女。

楊指近年多了不少年輕患者有脫髮問題，中醫有「久視傷血」一說，長期用眼過度會傷血，年輕人常看電腦或手機，或經常捱夜，亦屬高危一族。她曾見過一名20多歲男士，就診時脫了一半的頭髮，估計與他失業壓力大有關。她指可透過分析患者症型來對症下藥，或一周使用2至3次梅花針治療，在頭髮稀疏的位置，用輕力敲打頭皮，較常用的穴位為百會、風池、角孫，有助陽氣升發、氣血運行、加速頭髮生長，再外塗中藥藥液。

楊又建議患者從改善生活習慣著手，保持心境開朗，多運動，避免用太高溫的水洗頭，洗頭時間為5至10分鐘，同時避免濕髮梳頭，以免刺激頭皮。

「中醫推介兩款有助防止脫髮的食療」

●黑豆補腎湯

●材料：黑豆30克、腰果30克、核桃30克、桑椹子10克、陳皮8克、豬𦟌300克、蜜棗2枚、狗脊20克

●做法：豬𦟌先汆水備用，全部材料加12碗清水，以大火煮滾後再轉文火2小時即可

●功效：滋補肝腎，養精生髮

●對應體質：肝腎不足的脫髮人士

●補血生髮茶

●材料：制何首烏10克、桂圓15克、杞子15克、雞蛋1隻、紅棗20克、紅糖適量

●做法：雞蛋先煮熟後，去殼取蛋再與全部材料及5碗清水，煲30分鐘，最後加適量紅糖即可

●對應體質：氣血不足的脫髮人士

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