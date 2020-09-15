東方日報A1：勾結找換店匯款　一家五口洗黑錢30億

海關偵破本港歷來最大宗涉及找換店的洗黑錢案，上周四（10日）採取代號「獵影」行動，成功瓦解一個大型清洗黑錢集團，拘捕六名本地人士，除一名找換店持牌人，餘下五人均來自同一家庭，他們自二○一八年至今疑清洗的黑錢超過三十億元，海關並向法庭申請凍結該家庭持有的一千五百萬元存款及兩個價值一千五百萬元的物業。海關表示，該案涉款金額是同類洗黑錢案件中歷來最高，大部分款項均匯至內地；至於資金來源和流向、幕後主腦，以及戶口持有者等，仍需調查，不排除有更多人被捕。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍昨表示，今年初接獲情報，發現一個五人家庭近年出現六千宗不尋常的交易，每次金額由數萬港元至二千多萬港元不等，紀錄顯示他們自二○一八年開始清洗黑錢，於多個銀行開設百多個帳户，處理款項涉三十億港元，全屬不明來歷款項；而有關款項之中，有三分之二為匯款，餘下則用作兌換。他續指，當中有一億七千萬款項，由一間找換店處理，懷疑有人以找換店作為掩飾洗黑錢行為，而該找換店持牌人亦在案中被捕，而店舖牌照亦於上周五被吊銷。

據了解，該找換店位於上環德輔道中，而擁有人為一名姓魏男子；有關找換店牌照現時已被吊銷。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏指，海關人員經多月調查後，上周四出動三十名人員，到港島及九龍五個地點採取行動，突擊搜查四個住宅單位及一間位於上環的持牌找換店，並以涉串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）拘捕該四男兩女，即該五名家庭成員及一名找換店持牌人，年齡介乎二十五歲至六十二歲。行動期間，海關人員檢獲電腦、手提電話、網上銀行理財保安編碼器、公司登記文件、銀行月結單和已經預先簽名的支票簿。

鄧又表示，有關資金來自不同第三者戶口和公司，與該家庭毫無關係，而公司大部分都是空殼公司。有關資金會經過他們戶口，在銀行與銀行之間互相過戶，然後短時間提走，再轉交予不同第三者人士、不知名公司及一些律師樓，而六千多次交易當中，最大一筆款項達二千二百萬元。

海關貿易管制處金錢服務監理科總貿易管制主任郭翠華指，涉案找換店二○一六年年底獲發牌，最初曾到該店作合規視察，未有發現問題，但自前年起疑串謀該一家五口洗黑錢，直至今年年頭發現違規行為。海關再向該店作巡查，報稱只處理三千萬港元的交易額，但單就與涉案家庭交易就有一億七千萬元，懷疑該店用未經申報的户口或他人戶口處理交易，從而作洗黑錢行為。

胡偉軍表示，行動期間檢獲已簽名的支票簿，因此追查方向會朝着這些戶口的擁有人身份，所以不排除有其他人士被捕。海關提醒市民，切勿將銀行戶口借予第三者使用，因利用個人銀行戶口處理來歷不明款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。

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