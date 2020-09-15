消委會：「低糖」未見低　4成飲品含糖量達每日攝取一半

健康一族會挑選標榜「無糖」或「低糖」飲品，以為可達致減肥效果。惟消費者委員會測試市面51款預先包裝的含甜味劑飲品，發現不少加入了甜味劑的飲品仍含大量糖分，約4成、即20款樣本，每罐／瓶的總糖含量為25克或以上，達世界衞生組織建議每日攝入標準的一半或以上。其中1款汽水「DIABOLO」Dragon Fruit Plum Flavoured French Soda，飲用1罐已超出上限3成，根本「甜上加甜」。

甜味劑屬代糖的一種，甜度高蔗糖約100倍至數百倍，由於沒有熱量，不影響血糖水平，亦不被人體消化或吸收，故適合於一些糖尿病患者食用。但有研究指出甜味劑本身亦隱藏健康風險，過量攝取可降低味蕾敏感度，令人更加嗜甜，長遠可令人致肥，有機會增加患冠心病、中風甚至死亡的風險。

消委會測試51款預先包裝飲品，包括汽水、能量飲品、果汁及有味瓶裝水等，除檢視標籤所列的糖分水平，亦測試各樣本中的甜味劑含量，其中15款樣本有「低糖」、「無糖」或類似聲稱，全部符合《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》中，每100毫升不超過5克及0.5克糖的要求；其餘36款樣本，糖分含量介乎每100毫升0克至14克。

檢測結果發現，不少飲品即使加入了甜味劑，仍然含有大量糖分。以世衞建議一般成人每日攝入2000千卡能量計算，即不應攝取超過50克游離糖，測試發現53%(9款)其他飲品、33%(6款)汽水樣本及31%(5款)運動及能量飲品，飲用1罐／瓶，便達到世衞每日建議糖分攝入量的一半或以上，包括七喜碳酸飲料；其中一款糖分含量最高的汽水樣本「DIABOLO」Dragon Fruit Plum Flavoured French Soda，飲用1罐更會超出每日建議攝入量32%。

根據香港的《食物內甜味劑規例》，食物製造商和食肆只能使用及售賣規例內所指明的10種甜味劑，但沒有就不同甜味劑可用於食物的分量制定規例。測試發現，1款樣本「芬達」橙味汽水標示的甜味劑為甜菊醇糖苷（960/E960），但測試結果卻沒有檢出甜菊醇糖苷，卻檢出另外兩種甜味劑，醋磺內酯鉀（950/E950）和三氯半乳蔗糖（955/E955）。另外，有6款樣本沒有按法例要求標示甜味劑的正確名稱，消委會已將有關資料交予食安中心跟進。

今次檢測中，甜味劑含量最高的2款為能量飲品，分別為「5-Hour Energy」Peach Tea和「5-Hour Energy」Orange樣本，分別含1,590和1,560毫克／千克的三氯半乳蔗糖，比食品添加劑通用法典標準GSFA的建議濃度高4倍，過量飲用有機會對身體帶來不良影響。

消委會提醒，長期過量攝入糖分或甜味劑，兩者均有健康風險，曾有國際研究指，每天飲用最少2杯250毫升含甜味劑無酒精碳酸飲品人士，比每月飲用少於1杯的人，死亡率更高出26%，建議消費者應避免或減少飲用含糖或甜味劑飲品，並盡量保持均衡飲食。