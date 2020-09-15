消委會：掛頸清新機除菌率僅7成　或造成二次污染

新冠肺炎疫情持續，不少市民頸上都掛上聲稱可以抗菌及淨化的負離子空氣淨化機，惟測試發現功效有限。消費者委員會測試10款隨身負離子空氣淨化機，發現即使於細小密封的空間使用，除菌或去除空氣污染物的功效也有限，除菌率亦只有約7至8成，而8款樣本評分僅得2.5分或以下(5分最高)，其餘2款亦只獲得3分。消委會提醒市民，隨身負離子空氣淨化機不能取代口罩等防疫裝備，及免受細菌的侵襲。

消委會測試10款隨身負離子空氣淨化機，售價由598至1698港元，聲稱來自中國、台灣、日本及韓國。測試項目包括臭氧濃度、負離子濃度、除菌能力，以及去除PM2.5污染物去除能力。

10款樣本所產生的負離子濃度參差，介乎每立方厘米2000至66萬個，相差最多近330倍。測試結果顯示，產生負離子濃度較低的樣本其除菌及除PM2.5效能普遍亦較低，除菌測試亦將樣本放置於細小的1.5立方米，操作15分鐘後，量得除菌率介乎64.9%至74.9%，即使操作長達1小時後，表現最佳的樣本的除菌率亦僅約8成。消委會提醒，若用戶身處室外活動時，甚至空氣中細菌量較多的環境，該負離子空氣淨化機不足以保障其免受細菌的侵襲。

另外，測試亦在3立方米密封測試艙內，評估各樣本的PM2.5污染物去除率，操作30分鐘後，量得PM2.5去除率由2.0%至53.1%，當中6款樣本的PM2.5去除率不足5%，即使操作達2小時，該6款樣本的PM2.5去除率亦不足15%。

消委會指，日常生活的開放環境實存在更多變數，這類隨身負離子空氣淨化機的成效亦會更遜色，該機器亦不設過濾器，污染物可能會沉降或依附在皮膚及衣物表面，容易隨空氣流動，有機會造成二次污染，故消費者若觸摸沾有污染物物件的表面後，再觸摸口、鼻或眼睛，亦會有受感染的風險。消委會又強調隨身負離子空氣淨化機不能取代口罩等防疫裝備，公眾要預防疾病，必須時刻保持個人及環境衞生，正確佩戴口罩，才能更有效保障健康。