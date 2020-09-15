5項核心指標創新低　法治「包尾」　學者促鄭若驊問責下台

香港民意研究所今午(15日)公布一系列最新調查報告，訪問1007名港人，對本地社會指標進行評分，結果顯示，5項核心社會指標全部下跌，均低於5分，其中「法治」排名最低，只有3.4分，而且均創1997年6月有紀錄以來新低。有學者直指律政司司長鄭若驊對法治得分「包尾」難辭其咎，不單止其身不正兼管理下屬不善，促鄭問責下台。

調查在上月31日至9月4日進行，實效回應比率為58.4%，在核心指標方面，以0至10分評價，市民對「自由」和「繁榮」的評分較高，同樣為4.1分，而「安定」、「民主」和「法治」都低於4分，分別得3.6、3.5和3.4分。5項指標都較上月中調查錄得明顯跌幅，當中「自由」的跌幅較大，比上一次下跌了0.6分。

另外，民研亦公布多項「疫後復常指數」，疫後復工指數為11.9%、公共設施重開指數為13.2%、復聚指數為18.5%及飲食業復業指數為13.5%，只有10%成市民認為能夠恢復正常經濟社交活動。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直指法治低分的原因與律政司檢控工作有關，他指警方去年在理大拘捕大批佔領校園的示威者，但檢控的人數相對較少，不明白為何律政司不以暴動罪或非法集結罪名檢控破壞校園設施的人士。

陳偉強續說，鄭若驊作為律政司的首長是責無旁貸，她不單止其身不正，亦因為管理下屬不善，導致律政司出現離職潮，認為她應辭職問責下台，讓合適的人選接任。

而理大專業及持續教育學院社會科學人文及設計學部高級講師伍銳明指法治得分最低，與港區國安法的執行、近期法庭判決，以致內地拘禁早前潛逃台灣失敗的12名港人有關，指鄭若驊絕對是難辭其咎，是其中1位要為法治排名「包尾」負上責任的官員。