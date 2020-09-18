探射燈：疫下超市生意旺　賣剩食物棄後巷

疫情下，超市生意一枝獨秀，更為應付顧客需求大量入貨，惟賣剩的食物亦浪費不少。東網記者多區直擊，發覺有不少超市將仍可進食，甚至未過期的食物當垃圾棄掉，如麵包、蔬果及肉類等。在環保趨勢下，不少國家為減少浪費，立法規定超市將未售出的食物捐贈予社福機構，有本地環保組織及議員亦敦促政府參考，加強源頭減廢，同時配合垃圾徵費等政策，否則建再多回收中心處理廚餘也無補於事。

「好啲嘅會執番屋企食，冇咁靚就擺番喺箱，晏啲會有其他人來執。」在旺角一超市後巷，一名清潔工人透露超市每日都丟棄不少食物，部分質素不差，仍可食用，當中以肉類、蔬菜及麵包最多。

當日記者在該後巷的發泡膠箱內，發現有完好的冬瓜及梨；而附近另一超市的後巷，亦有多包黑色垃圾膠袋被丟棄，拆開一看，內裏是蔬菜及豬肉，雖然混雜了膠袋及膠樽等垃圾，但食物以保鮮紙及透明膠袋包裝，看上去仍然新鮮翠綠。

超市生意「疫市」上升，部分超市傍晚起陸續為新鮮食品割價促銷；亦有超市設有特價區，或以手推車擺放賣剩的蔬菜、麵包及蛋等。不過，超市食物浪費卻仍未解決，記者日前在觀塘及長沙灣亦發現有不少超市丟棄食物，部分因外觀較差而賣不出，甚至完好無缺。

在觀塘一間超市後巷的垃圾箱內，一打開就可見包裝菜心，還有未過期的方包，夾雜垃圾棄掉；同區大型日式超市棄於後巷的垃圾桶上，亦有一箱數十隻完好的雞蛋，卻與空啤酒罐同當垃圾。此外，在長沙灣一公屋超市外，亦有多盒已過期的牛奶丟棄。

本港剩食問題嚴重，香港地球之友政策研究及倡議高級經理洪藹誠認為，處理食物浪費問題需多管齊下，建議市民應避免購入過量食物，並留起剩菜下次食用。他又指政府需加強推動源頭減廢，參考法國立法禁止超市棄置尚可食用的剩食，並須捐贈慈善機構，同時配合垃圾徵費等政策，才能由上而下有效減少企業和市民棄置剩食。

議員葛珮帆批評，本港處理廚餘剩食問題落後，政府欠缺全盤計劃。她解釋廚餘由教育、回收、處理至再造等，均環環相扣，但政府卻沒有好好協調，即使興建再多的廚餘回收中心亦未必有效。她擔心港府現時只鼓勵超市與非政府組織合作形式，處理快將或剛過期食物，惟疫情下非政府組織或未能及時處理，食物浪費情況恐惡化。

百佳超級市場發言人表示，每日上、下午均檢查新鮮蔬果，並將完熟的蔬果減價以吸引顧客，減少廚餘。該公司多年來與政府、環保或食物回收機構合作，積極參與不同的廚餘回收及捐贈行動。永旺（香港）百貨發言人亦指有捐贈機制，將預先包裝好的剩食恒常捐贈；又會把廚餘運送至小蠔灣有機資源中心作發電及堆肥之用；臨近到期的食物亦有減價指引，雜貨則放在特價車上售賣。