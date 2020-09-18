派對房間重開業界指僅接少量預訂　斥苦等4個月未有津貼

新冠肺炎疫情有所緩和，政府放寬防疫措施，派對房間等處所今日(18日)起可重開。有派對房間負責人指，今晚已有客人預訂，而未來兩日有1至2個預訂，情況不算熱烈，但重開能帶來收入始終是好事；亦有負責人認為，政府應增加第3輪抗疫基金中給予派對房間的津貼金額。

派對房間Galaxy Party Fun的負責人余先生表示，重開後會按規定做好防疫措施，包括為客人探熱、準備酒精搓手液、在場內必須戴口罩等，場地在每次使用後亦會預留至少1小時進行清潔，相信能令客人放心。另外，鑑於疫情期間，派對房間曾出現打邊爐群組，故場內仍禁止打邊爐。

雖然派對房間剛重開，今晚便已有客人預約，惟余先生認為預約情況不算熱烈，他指以往每日有2至3個預約，未來兩日則只有1至2個預約，下星期的預約更是未知之數。

余先生續指，公司共有10個派對房間，主要分布於旺角，以位於登打士街的分店為例，1個月的租金連同員工薪金高達6萬港元，過去停業期間，他需要貼錢支付這些開支。他又提到，以往每間分店每月最高利潤達2至3萬港元，而現在已錯過暑假旺季，就他所知，有至少10間派對房間捱不住要結業。但他稱對前景仍感樂觀，認為待疫情過後，生意可回復。

另一位負責人殷先生則說，雖然政府在第2輪防疫基金設計劃支援派對房間，但審批過程慢，有部分業內人士苦等4個月仍未等到津貼，甚至在等候期間因貼錢經營，結果要承受更多虧蝕。他又批評，第3輪防疫基金給予每間派對房間的津貼金額僅有2萬港元，非常不足夠，期望政府可加大金額。