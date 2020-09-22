警方修訂傳媒代表定義　網媒學生記者採訪或受影響

警方今早(22日)向4個記協工會發信，稱為協助警方前線人員執行職務，將修改《警察通例》下「傳媒代表」定義，至持有兩類機構所發出的身份證明文件的記者、攝影師及電視台工作人員，第一類為已登記政府新聞處新聞發布系統(GNMIS)的傳媒機構；第二類為持有國際認可及知名的非本地新聞通訊社、報章、雜誌、電台和電視廣播機構發出的證明文件的記者、攝影師及電視台工作人員。今次修例，變相由政府新聞處「發牌」予記者，相信網媒或學生記者等將受影響。有議員表示歡迎今次修訂，認為可杜絕假記者問題。

警方聲稱有關修訂是為了讓前線警員日後更有效快捷地辨認傳媒代表，以便在不影響行動效率的情況下，盡量配合傳媒工作及提供協助。

現行《警察通例》下，「傳媒代表」定義包括持報館、通訊社、電視台及電台所發出身份證明文件；持香港記者協會會員證，或持有香港攝影記者協會會員證的記者、攝影師及電視台工作人員。今次修改《通例》，變相限制未有於GNMIS登記的媒體，包括網媒或學生記者日後的採訪。

議員葛珮帆對今次的修例表示支持，認為是時候撥亂反正，她解釋，現時網媒及學生記者等數量泛濫，每次衝突或非法集會現場，往往記者多過防暴警察，形容：「穿黃背心的記者人數多得誇張，不知他們是否真記者，或是隨便登記便聲稱自己是記者，現場甚至有年幼學生聲稱是記者」，直斥他們在現場阻差辦公之餘，亦會阻礙真正傳媒的採訪工作。

葛續稱，一直都向政府提出要規管網媒等，並要求盡快設立中央記者登記制度，以保障真正專業的新聞工作者，認為今次修例「總算踏出一步」，對整個傳媒生態有正面影響。