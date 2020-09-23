竹篙灣用地養蚊10年　迪士尼認購權明屆滿　港府不延長變相收回

香港迪士尼樂園關於購買一幅在竹篙灣並毗鄰樂園的土地的認購權，其有效期會於明日(24日)屆滿，政府今日(23日)宣布，考慮到現時的經濟狀況，認為主題樂園公司於未來數年集中發展及擴建現有的度假區，而非於有關用地進行擴建，是謹慎的做法，因此不會延長該認購權的有效期。

商務及經濟發展局發言人表示，主題樂園公司的策略性發展方向是專注其現正推行的跨年擴建計劃，以推出一系列新遊樂設施，讓樂園繼續成為區內首選旅遊目的地，並把握旅遊業未來逐步復蘇帶來的商機。

根據2000年簽訂的《認購權契約》，主題樂園公司(即由政府和華特迪士尼公司為發展和營辦樂園所成立的合營公司)獲批認購權以購買有關用地，作樂園可能的擴建之用。該認購權若不獲政府和華特迪士尼公司同意續期，其有效期會於2020年9月24日屆滿。政府作出有關決定後，主題樂園公司購買有關用地的權利將不會獲得續期。

表：竹篙灣迪士尼第二期土地發展時序表

時間●發展

2000年●政府與迪士尼簽訂廿年的認購權契約，期滿可再延期，最長延至2030年。

2005年●香港迪士尼樂園度假區開幕，只啟用126公頃第一期用地。

2017年●迪士尼宣布109億元擴建大計，2018至2023年開展，惟擴建計劃未有包括第二期土地

2018年●計劃興建荷蘭花園，原定2019年底開幕，但最後觸礁。

2020年●第二期土地認購權契約期滿，政府決定不延長，變相收回土地認購權。