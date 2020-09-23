設路障非控罪訂明非法用途　藏六角匙中大女生脫罪

21歲中大女生被指在去年11月11日「三罷」當日，隨身攜帶六角匙及索帶意圖不軌，因而被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用。她否認控罪，經審訊後今（23日）在觀塘法院被裁定罪名不成立。裁判官指現場沒有人用鐵欄堵路，不能毫無疑點推論被告是想用涉案物品拆鐵欄築路障，又認為築路障不能歸納為侵入住宅的非法用途。惟因為被告的行為自招嫌疑，法庭拒絕辯方的訟費申請。

就讀中大的被告梁倩珩，被控於2019年11月11日，在觀塘道管有8條六角匙及一包共79條索帶。控方案情指，當日下午1時許，警車到達觀塘慢駛掃蕩，駛至觀塘道對開見到有數十名示威者。警員落車追截，被告逃跑但終被制服。當時被告戴面巾及口罩，穿淺色上衣，戴鴨舌帽持長傘，背囊內有涉案六角匙、索帶及生理鹽水等。

裁判官裁決時指，法例下非法用途定義是用作侵入住宅、束縛或傷害人身，雖然控方力陳破壞他人財物也屬侵入住宅，但裁判官並不認同，認為築建路障並不能歸入當中任何一項。而事實上並無證據顯示當時有人用鐵欄作路障堵路，現場也沒有發生警民肢體衝突，故控方舉證未能達致毫無合理疑點水平。

此外，辯方早前傳召教導被告的中大教授作供，指六角匙及索帶是從事攝影及創意媒體製作的常用工具。但裁判官認為辯方證人的證供不能連繫案發當日的情況，亦解釋不了被告當日為何到現場，故不會接納他的證供。

裁判官並明言，從被告當日的裝束及攜帶的物品，以及見到警員便逃跑的反應可見，她顯然是示威者。