東方日報A1：預留迪園10年丟空　政府有地唔識用

本港土地供應緊張，佔地多達六十公頃的竹篙灣迪士尼第二期用地，卻被閒置十年為人詬病。港府昨日宣布不會延長迪士尼的認購權，變相收回土地。惟即使土地被收回，因港府與迪士尼簽訂多項陳年「不平等契約」，該用地仍受地契及高度限制等「緊箍咒」影響，發展建屋困難重重。有議員批評，政府多多藉口，放棄實地不用，反而倒錢落海亂推「明日大嶼」，認為該用地發展潛力巨大，預計可提供兩至四萬個住宅單位。

根據政府與香港國際主題樂園有限公司（即政府和迪士尼公司為股東的合營公司）在二○○○年簽訂的《認購權契約》，迪士尼獲批認購權優先購買二期用地，以留作香港迪士尼樂園擴建之用。二期土地的認購權有效期為廿年至今年，期滿可再延期兩次，每次五年，最長延至三○年。不過，迪士尼樂園一直未有擴建第二期用地的計劃，亦沒有認購該土地。

過去該幅地除在十年前曾進行一些短期活動外，則一直被丟空「曬太陽」曬足十年。一八年曾有公司與荷蘭花藝專家合作，擬短期租用該土地作鮮花主題公園「Kaleido Park」，但其後亦因電力道路基建缺乏而無疾而終。

該地的認購權今日屆滿，商務及經濟發展局昨日宣布，考慮到現時的經濟狀況，認為主題樂園公司於未來數年集中發展及擴建現有的度假區，而非於有關用地進行擴建，是謹慎的做法，因此不會延長該認購權的有效期，變相收回土地。華特迪士尼公司發言人則回應指，對港府決定表示極度失望。

不過即使土地被收回，要發展亦存在不少限制。據政府與迪士尼簽訂的《迪士尼樂園周邊高度及用途限制契約》，第二期用地上不能興建房屋、商業、酒店、馬場等設施，而所建的建築物不能高於廿米，以配合樂園氣氛。消息指，政府有意將該用地轉作過渡性房屋，但仍需時研究。

一直倡議收回該地作建屋用途的議員尹兆堅，形容政府不延長認購權的決定是「遲來的覺悟」，認為樂園營運情況一直不理想，認購擴建該地的可能性低，多年前已多次建議收地改用途，但政府一直「死牛一邊頸」，不到最後一刻都不肯心息。

他又批評政府藉口多多，丟棄已有的閒置用地不好好善用，寧願花數千億元倒錢填海亂推「明日大嶼」，也不願更改用途及高度限制，認為土地面積等同洪水橋發展區核心地帶，若用作建屋發展，預計可提供二至四萬個單位，可有助解決本港急切的住屋需求。

議員譚文豪亦指，政府雖然收回土地認購權，但該土地也未必可停止「曬太陽」的命運。因受地契及高度限制，令這幅土地發展受限。他促請政府收回該用地後，認真思考如何善用，而不是再「曬多十年太陽」，或待經濟復甦，讓迪士尼回心轉意決定擴建該地。譚建議政府短期內可利用竹篙灣第二期用地發展康體設施，如市區較難覓地發展的戶外射箭場、球場及木球場，即使未來迪士尼想再購地擴建，「轉身都易啲」，他提議發展臨近的欣澳站，疏導交通。

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