組織推罕見病藥費分期付款　冀助病人及早展開治療

近代醫療科技日新月異，醫療費用卻成求醫阻礙。有病人組織今日(24日)宣布，與社區藥房推出「藥費分期付款計劃」，病人憑有效藥物處方，可以信用卡到藥房以分期付款形式購買藥物，藉此降低病人接受治療的「入場費」，及早開展治療。

香港罕見疾病聯盟會長曾建平指，有不少患者因現金周轉問題而延誤治療，即使部分人有政府提供的藥費資助，要一筆過繳交資助額以外的藥費，亦不容易，「患者要考慮很多事，金額大，很困難。」他又以多發性硬化症為例，新藥物療效雖可持續多年，但每次療程藥費高達32萬港元，一般人難以應付。透過該聯盟與香港藥學服務基金合作推行的藥費分期付款計劃，病人則可將藥費攤分18個月支付，每月繳付約1.7萬港元，較原來要一筆過繳付費用減少95%，大大降低開始治療的門檻。

在計劃首階段，可分期付款購買的藥物包括，治療復發的多發性硬化症的克拉屈濱(cladribine) 、治療特發肺纖維化疾病的尼達尼布(nintedanib)及治療晚期非小細胞肺癌的阿法替尼(afatinib)。持有效藥物處方的病人，可致電香港藥學服務基金的配安心藥房預約，並以滙豐銀行或渣打銀行的信用卡作分期付款，便可等待領取藥物。

曾表示，有關計劃是香港醫學界首個藥費分期付款計劃，期望未來會有更多患者能受惠。目前正與不同藥廠商討，未來會拓展更多不同種類的藥物和醫療產品，期望醫管局的藥房、私家診所和私家醫院也能提供類似支付方式。曾又指，已有私家醫院表示對計劃感興趣，除了藥物，手術、檢查等治療費用未來或有機會可分期付款。