粉嶺破母子「軍火庫」　被捕者加控煽動分裂國家　國安處交代案情

新界北警區重案組根據情報，昨日(24日)凌晨，突擊搜查粉嶺華明路15號欣盛苑欣耀閣一個單位，並檢獲多款武器，包括一支手槍型的胡椒彈球槍等。警方其後拘捕單位內一名姓呂(23歲)男學生及其姓蔡(49歲)母親，2人同涉「無牌管有槍械及彈藥」、「未經許可輸入戰略物品」、「藏有攻擊性武器」。據悉，警方在調查中發現有港獨文宣，案件已轉交警方國安處跟進，有被捕人將被加控一項煽動及教唆分裂國家罪。

警方國家安全處高級警司李桂華今日(25日)交代案情，表示經調查後，發現被捕人在社交平台放售相關武器，另外被捕人透過社交平台發放大量宣揚獨立及散播仇恨資訊，而且名稱多以香港獨立、抗共及勇武為題，內容涉嫌觸犯《國安法》。

李指部分文宣內容圖文並茂，指有被捕人寫出了自己在今年9月6日九龍一場非法遊行中，曾經使用一件有刺鼻氣體物件投擲在警察防線內，並揚言會用更加厲害的武器去對付警務人員。另外，李指被捕人透過外國購物平台入口有關武器，再經集運方式運港，並在網上發售。李重申無牌管有槍械及彈藥最高可被判監14年，而未經許可入口戰略物資可被判監7年。

李稱國安法沒有追朔期，但被捕人在國安法成立前後都有發表有關的港獨文宣，所以該些文宣符合有關定罪。