東方日報A1：疫市浩劫　8個青年1個失業

疫情重挫本港經濟，多個行業凍結或削減人手，今年六至八月廿至廿九歲失業青年大軍超過七萬三千人，按年急增八成一，每八名青年有一人失業，其中廿至廿四歲失業率更高達百分之十八點五，每五人有一個失業。大學生求職亦難，大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）數據顯示，今年首八個月職位空缺較去年同期暴跌四成二，僅得三萬三千多個空缺，教育界空缺更急挫近半至一千七百多個。有資深人力資源顧問指出，教育界向來較為穩定及吃香，畢業生不愁職位，惟疫情下學生減少，學校調撥資源購置網上教學設備，今年求職或是「開埠以嚟首次咁難」。

統計處早前公布今年六至八月失業率維持百分之六點一，失業人數達廿四萬八千多人，其中廿至廿四歲失業人士有四萬零三百人，較去年同期二萬三千七百人激增七成，失業率高達百分之十八點五；廿五至廿九歲失業人士亦有三萬三千二百人，比去年的一萬六千九百人激增九成六，失業率為百分之七點八（見表）。兩個年齡組別勞動人口共六十四萬二千八百人，失業人口佔七萬三千五百人。

僧多粥少，人力市場失衡，今年六月全港不包括公務員在內的職位空缺僅得三萬九千多個，較去年同期減少四成六。八間大學為學生提供職位空缺的JIJIS數據顯示，今年首八個月兼職及全職職位空缺按年大跌四成二；重災區酒店旅遊業急挫七成二至四百九十四個空缺；教育行業空缺亦激減四成九，由去年的三千五百零八個，跌至一千七百六十六個。

毅智顧問公司董事總經理周綺萍形容今年投身教育界工作「開埠以嚟首次咁難」，因疫情下多地均設有檢疫措施，減低外地學生來港讀書意欲，變相「客仔少咗」，加上學校難以恢復正常面授課程，要額外購置網上教學設備，開支大增，不少教育機構均暫緩招聘。家長暫停帶子女到補習社，令很多補習社接連裁員並倒閉，相關教育職位隨之減少。

周認為，教育界復甦速度視乎疫情發展，有意當教師的畢業生毋須打消念頭，因教育與旅遊業不同，「始終與本地有關」，不用待全球疫情好轉才復甦；即使本地疫情惡化，亦可改用網上教學，相信就業市場最快約半年至一年會有改善。

香港基督教女青年會服務總監林遠濠指，疫情下勞工市場不斷惡化，年輕人因欠缺工作經驗而較蝕底，即使擁有大學學歷亦未必找到工作。他認為「畢業新鮮人」不應過分在意首兩份工作對日後發展的作用，因過程中可增加自我認識，或會發展出新出路。

此外，高失業率下，公務員「鐵飯碗」吃香，衞生署本月十一日招聘月薪介乎二萬一千三百四十元至二萬四千零七元的殮房服務員，兩周申請期錄得一千七百人報名，署方沒透露有多少空缺，但獲取錄者會按公務員試用條款受聘三年，通過試用或可獲入職長期聘用。不少網民指該職位屬厭惡性，但有人說勝在穩定及薪高糧準。

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