利君雅遭港台延長試用期　林鄭稱無意見不評論

香港電台去年接獲大量針對助理節目主任利君雅的投訴，涉及她出席政府及警方記者會時的表現和行為。消息指，港台決定延長利君雅的試用期120日，管方並將重新啟動調查去年7月至11月期間的相關投訴。行政長官林鄭月娥今早（29日）在行政會議前會見傳媒時表示不作評論，稱事件與公務員管理相關，由部門管理層處理，作為特首沒有意見。

去年「元朗721事件」發生後，行政長官林鄭月娥事發10多小時後召開記者會，期間利君雅多次作出追問，並要求林鄭「講人話」。事件發生後，港台於去年7月至11月期間接獲大量涉及利君雅的投訴，主要針對她出席政府及警方記者會時的表現和行為。林鄭月娥今早被問到，是否問過她「可否講人話」及「是否睡得着」的記者就會受到打壓，特別是香港電台的記者。林鄭表示，每個政府部門都有管理公務員的措施，她身為特首沒有意見和評論，亦不掌握情況。

林鄭月娥續稱，香港電台是公共廣播機構及政府部門，會以管理公務員的規例處理人事問題，強調並非針對港台員工，指所有政府部門日常的人事調動，她不會干預和提問，所有工作都是按既定程序進行。