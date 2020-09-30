九巴捐巴士牌給安老院　訓練認知障礙長者減遊走行為

患有認知障礙症的長者不時會四處遊走，有住在院舍的伯伯曾不慎跟隨到院舍送貨的員工外出，一度乘坐巴士回家，令院舍上下非常擔憂。受海外其他安老院啟發，有安老院得知九巴會捐贈舊巴士等設施，提出申請並獲九巴捐出2個專屬巴士站。雖然沒有巴士埋站，但巴士站牌料有助長者「乘客」進行認知障礙症的訓練，減低長者遊走的問題。

位於沙田的明愛利孝和護理安老院共有270多名院友，另有100位使用日間中心服務的長者，平均年齡80至89歲，當中約6成長者患有認知障礙症，有40位院友出現遊走行為。該院及同院長者日間中心內有2個巴士站牌，路線可前往沙田、馬鞍山一帶，但等了很久仍沒有巴士埋站，卻等到數名公公婆婆。

院長關小玲向一眾「乘客」解釋，該院了解到德國有安老院利用定點的巴士站牌，為認知障礙症長者安排訓練，當長者想外出時，職員會帶他們到院內巴士站，令長者以為已走出院舍，並藉以安撫其情緒。

一級職業治療師李焯傑表示，長者有遊走行為，主要因對院舍環境感到陌生，產生不安感，因而希望離開，如阻止長者出外，長者或會出現反抗行為，甚至會動手攻擊他人。他相信巴士站牌有助長者進行認知障礙症的訓練，因巴士站盛載不少長者的回憶，以往出外見朋友、上班均會乘坐巴士，帶來熟悉感覺。未來該院會安排相關訓練，包括安排長者到場「等巴士」，轉移其注意力、在巴士站進行記憶及認知訓練等。