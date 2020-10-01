網民熱話：司機避交開鎖費　磨機切斷鎖車架逃出第一城

沙田第一城鎖車隊以「快狠準」而廣為人知，駕駛者一時大意，隨時要破財。不過有網民就在該屋苑目擊不可置信的一幕，有司機被鎖車後疑不甘繳付開鎖費，竟以手提磨機切斷鎖車架後逃之夭夭，行徑令人目瞪口呆。

網民Ho Fai Cheung昨日(30日)在Facebook群組「馬路的事 (即時交通資訊台)」貼文。聲稱有司機被鎖車後，以手提磨機切開鎖車架脫身，「有司機用磨機磨爛咗個鎖車鎖，成功逃脫」，網民更上載多張照片，包括屋苑保安人員站在行人路，看守已被「解體」及散落一地的鎖車架；另一張是則是警員到場，網民更跟住事態發展，拍攝擺放橋上的閉路電視，估計司機「爆鎖」過程已被拍下。

網民直指這名司機行徑大膽，估計他因為破壞鎖車架已觸犯刑事毀壞罪名，「開鎖都係$320，依家刑毀最少都罰$2000。」亦有網民猜測涉事車輛可能是工程車，所以才有磨機「旁身」，更有網民戲指這位司機「冇手尾」出事，「應該車埋個鎖走，佢哋以為你變魔術添呀！」

警方指，昨日中午時分接到屋苑保安報案，指在該屋苑37座地下，有私車家司機將鎖破壞後離去，警方已就事件展開調查。

網民有話說：

Dennis Law：道高一尺 魔高一丈

Ash Man：本來只係鎖車，依家係刑毀，真係蠢到無藥可救。

Simon Tsang：條友擺明套假牌嚟玩嘢啦！

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