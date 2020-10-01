疫情下維園賞月人數大減　市民：花燈會取消氣氛遜往年

中秋佳節本應是普天同慶的好日子，可惜今年遭逢新冠肺炎疫情，氣氛大減。東網記者今晚(1日)約9時在維園草地一帶視察，現場所見，賞月的市民不多，加上天公不造美，中秋之夜烏雲密布，月亮只是偶爾露出。現場亦有保安員舉牌提醒在場市民，須遵守4人禁聚令及戴妥口罩。

住在銅鑼灣的陳先生每年都會到維園過中秋，他指，以往維園會有花燈會及大坑舞火龍，慨嘆今年中秋氣氛沒以往熱鬧，人流至少大減9成。他指，去年會與10多名親戚到酒樓聚餐，再到維園賞月及吃月餅，惟今年因應禁聚令，只好一家三口留在家中吃飯。他又指，以往至少買兩盒月餅應節，但今年一盒月餅都沒有購買。

彭先生與妻女到場慶祝中秋，他指到維園慶祝是每年中秋的必然活動，然而今年因疫情關係，節日氣氛大減，連燈籠及應節食品都沒有購買。他和妻子慨嘆疫情延至中秋仍未結束，期望疫情過去，經濟盡快復甦，可以穩定和安寧過日子。

王先生一家四口與另一家庭共7人到場過節，大人與小孩須分開就坐。他指，以往會與父母和親戚聚餐，並花費逾千港元購買月餅及生果，惟今年因聚會減少，花費亦較以往減少，他又表示會做足防疫措施，如勤洗手及戴口罩。