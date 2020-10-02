你要知：舌頭暗藏健康密碼　脷苔厚白忌盲目祛濕

舌頭是最容易殘留食物碎屑、繁殖細菌的部位。同時也反映身體狀況好壞。中醫將舌頭診斷稱為「望舌」，通過觀察舌頭狀況，可一定程度推斷身體狀況是否正常。

註冊中醫師徐澤昌指出，「望舌」的順序是先看舌尖，再看舌中、舌邊，最後看舌根。其次則會看舌質、舌苔。舌尖多反映心肺狀況；舌中反映脾胃；舌根反映腎臟；舌兩側則是肝膽。正常舌象六個字可以概括，「淡紅舌薄白苔」，意思是舌頭本身淡紅色略為粉紅，但不會太紅或太淡白，另外舌頭上水分充足比較明潤，舌體活動靈活。

如果舌尖赤紅或破潰，多為心火上炎，即心經虛火上升，心火內盛；舌體兩側出現青紫色斑點，則是肝經氣滯血瘀；如果出現厚膩苔，多見於脾臟運化功能失常所致的濕重、食滯、體內水液停留某一部位；舌苔出現剝脫，在舌中多為胃陰不足，在舌根多為腎陰虛。

飲食和生活習慣的不良影響，亦會反映在舌頭上。喜歡喝凍飲或脾胃較虛弱人士，舌苔比較厚以及呈白色，顯得又白又厚又膩；經常進食油膩煎炸食物人士，舌苔會較厚，舌頭上似有一層油，形態就像牛油一樣，反映脾胃運化功能不好；而平時覺得肢體累又少運動，這類人士屬於氣虛，舌邊齒痕會比較多。

不少人以為脷苔厚白是身體濕重所致，於是經常喝祛濕茶，其實舌苔厚很多不同意思，可以由食滯，又或吃過多油膩食物引起，所以不一定代表身體有濕。如果誤以為身體有濕而過度飲用祛濕茶，就會傷陰，導致身體陰分受損，津液不足，可能出現口乾舌、燥火、皮膚乾燥等情況。

不過徐醫師亦提醒，舌診只是「望、聞、問、切」四診中的其中一部分，部分內臟變化在舌象中雖有一定規律，但並非絕對，因為疾病表現是錯綜複雜，還須結合其他症狀進行綜合分析，不能自行單憑舌診就斷定病情，胡亂服藥。